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المتهم بقتل طبيب روض الفرج يمثل جريمته أمام النيابة بمكان الواقعة

السبت، 05 سبتمبر 2020 03:15 م
المتهم بقتل طبيب روض الفرج يمثل جريمته أمام النيابة بمكان الواقعة جثه_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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اصطحبت نيابة شمال القاهرة، مسجل خطر متهم بقتل طبيب بروض الفرج، بصحبة قوة أمنية إلي مكان الواقعة، لإجراء المعاينة التصويرية وحتي يقوم المتهم بتمثيل الجريمة.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، نجحت في كشف ملابسات العثور على جثة طبيب ملقاة داخل شقته بمنطقة روض الفرج، وتمكّنت من ضبط المتهم وهو مسجل خطر ارتكب الجريمة بدافع السرقة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بمقتل طبيب شهير بمنطقة روض الفرج، فانتقل فريق من رجال المباحث، تحت قيادة اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة. وتبين من التحريات والمعاينة المبدئية أن الضحية مصاب بطعنات ويرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد معه أي متعلقات شخصية، وتحرر محضرا، وباشرت النيابة التحقيقات.


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