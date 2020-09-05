الكويت تعلن أحقية الوافدين العالقين بالخارج الحصول على رواتب فترة تعطيل العمل

تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الكويت، فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالى بالكويت أشار فيه إلى أن ديوان الخدمة المدنية أصدر قرارا بخصوص الموظفين الوافدين العالقين فى الخارج نص على أحقية الموظفين العالقين الذين غادروا البلاد بإجازة دورية قبل 12 مارس 2020 فى الحصول على الرواتب خلال فترة تعطيل العمل.

وقالت مصادر رفيعة إن فترة تعطيل العمل رسميا من قبل مجلس الوزراء بدأت فى 12 مارس حتى 30 يونيو 2020 ، حيث يحسب بعضها كأيام عطلة رسمية وبعضها كأيام راحة.

وأوضحت المصادر أن الضوابط القانونية التى انتهت إليها إدارة الفتوى والرأى فى الديوان خلصت إلى أنه بعد استئناف العمل رسميا يحق للموظفين العالقين الحصول على إجازة حسب النظم وإلا سيطبق عليهم الانقطاع عن العمل بعذر قهري، ولم تتضمن الضوابط النص على إنهاء خدماتهم.

وفيما يتعلق بالموظفين غير الخاضعين لنظام العطلات المدرسية، فالموظف الذى غادر البلاد فى إجازة دورية قبل 12 مارس الماضى وتعذر عليه العودة لمباشرة العمل بسبب حظر الطيران يعتبر فى عطلة رسمية وأيام الراحة التى قررها مجلس الوزراء ويستحق مرتبه أثناء فترة تعطيل العمل.

وعقب انتهاء تعطيل العمل فى الجهات الحكومية واستمرار تعذر عودة الموظف الذى غادر البلاد لمباشرة العمل فإنه يجوز له طلب منحه إجازة دورية فى حدود رصيده منها، كما يجوز له طلب منحه إحدى الإجازات المقررة قانونا ومنها الإجازة الخاصة من دون مرتب، بما لا يجاوز حدها الأقصى 15 يوما ويمكن ان يكون طلب الإجازة تليفونيا أو بأى وسيلة أخرى، أما فى حالة عدم توافر شروط منح أى نوع من الإجازات فإنه يعتبر منقطعا عن العمل بعذر قهرى ولا يستحق مرتبه عملا بقاعدة الأجر مقابل العمل.

أما فيما يتعلق بالموظفين الخاضعين لنظام العطلات المدرسية، فالموظف الذى غادر البلاد قبل تعطيل العمل بجهة التربية والتعليم وتعذر عليه العودة لمباشرة العمل بسبب حظر الطيران فيطبق بشأنه ما تقرر للخاضعين لنظام العطلات بشأن تعطيل عمل المعلمين مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وعقب انتهاء تعطيل العمل واستمرار تعذر عودة الموظف الذى غادر البلاد لمباشرة العمل، فإنه اعتبارا من تاريخ بداية عمل العاملين بالمدارس حسب المرحلة الدراسية كما تحدده جهتكم ووفقا للقرارات الصادرة من الوزارة فى هذا الشأن فإنه يجوز له طلب منحه إحدى الإجازات المقررة قانونا ومنها الإجازة الخاصة من دون مرتب بما لا يجاوز حدها الأقصى 15 يوما، ويمكن أن يكون طلب الإجازة تليفونيا أو بأى وسيلة أخرى، أما فى حالة عدم توافر شروط منح أى نوع من أنواع الإجازات فإنه يعتبر منقطعا عن العمل بعذر قهرى ولا يستحق مرتبه عملا بقاعدة الأجر مقابل العمل.