وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، أعلن أمس الجمعة، شفاء 626 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 79 ألفا و417 حالة.