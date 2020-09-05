القوى العاملة بالفيوم تعلن تعيين 164 شابا وتحرير 3 محاضر سلامة منشآت مخالفة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم 164 شابًا، من بينهم أثنين من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن تسجيل 1111 من راغبى عمل.

وأشار على أبو الحسن وكيل المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضى ، إلى أن المديرية قامت فى مجال علاقات العمل بتلقى 25 شكوى عمالية ، تم تسوية 4 منها، وتحويل 4 شكوى للقضاء، وحفظ شكوتين ، بالإضافة إلى 15 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وقال أبو الحسن، إن المديرية قامت فى مجال تفتيش العمل بالتفتيش على 313 منشأة "دورى وحملات"، فضلاً عن عمل ندوة توعية للعمال.

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، تم التفتيش على 62 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، وأسفر التفتيش عن تحرير 3 محاضر سلامة وصحة مهنية للمنشآت المخالفة.