اليوم السابع
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القبض على عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة فى حلوان

السبت، 05 سبتمبر 2020 12:27 م
القبض على عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة فى حلوان متهمين - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، القبض على عاطلين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار فى حلوان ، وحرر محضر بالواقعة ، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة.
 
تلقى القسم شرطة حلوان ، بلاغا بحيزاة عاطلين لمواد مخدرة بمنطقة سكنهم بمنطقة حلوان، وانتقل رجال المباحث الى المكان وتم القبض عليهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 150 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول – ميزان حساس).
 
بمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
 
 
أولا:
 
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
 
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 
 
 
 

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