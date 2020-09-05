رويترز

قالت وزارة الصحة الفلبينية اليوم السبت في تقرير يومي إن البلاد سجلت 2529 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة.

وأضافت أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه الفيروس بلغ 234570 توفى منهم 3790.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، أنها قد تفرض غرامات أو عقوبات بالسجن على كل من يرفض إجراء اختبار المسحة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وقالت وكيلة وزارة الصحة، ماريا روزاريو فيرجير، في تصريحات نقلتها صحيفة (فلبين ستار)، إن القانون الجمهوري رقم 11332 يحظر عدم تعاون الأفراد المصابين أمراض ينبغي الإبلاغ عنها أو يعانون من حالة صحية تثير قلقًا عامًا.