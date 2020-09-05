العثور على جثة طفلة مشنوقة فى منزل مهجور بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

عثر عدد من أهالى عزبة الدوار التابعة لقرية السحايت بمركز الحامول التابع لمحافظة كفر الشيخ، على جثة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، "مشنوقة" بشال من القماش، داخل أحد المنازل المهجورة، بالقرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الحامول المر كزي، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغًا يفيد العثور على جثة الطفلة" مي. ي.ا.ا"، 6 سنوات، فى منزل مهجور بعد ساعات من البحث، كلف اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي، بكشف غموض الواقعة، وجرى تشكيل فريق بحث جنائي، برئاسة الرائد محمد عماد عامل، رئيس مباحث الحامول، ومعاونيه، بعمل التحريات وضبط الجناة.

انتقل رئيس مباحث الحامول، إلى القرية وتبين أن الطفلة عُثر عليها " مشنوقة بشال من القماش" وملقاة داخل منزل مهجور بالقرية التى يقيم فيها ذووها، وبسؤالهم أكدوا أنهم استيقظوا صباحًا ولم يجدوها، وجرى البحث عنها لعدة ساعات بمساعدة أهل القرية حتى جرى العثور على جثتها داخل منزل مهجور.

وتواجد فريق بحث كامل من ضباط المباحث، فى القرية لعمل التحريات وسؤال ذويها واستجواب شهود العيان، فيما انتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة المكان الذى عُثر على الطفلة فيه، وتم نقل جثمانها لمشرحة مستشفى الحامول المركزى تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة.