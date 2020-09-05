الصين تسجل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

(رويترز)

قالت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم السبت، إن البر الرئيسى الصينى سجل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الرابع من سبتمبر، انخفاضا من 25 حالة فى اليوم السابق.

وقالت اللجنة فى بيان إن جميع حالات الإصابة الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج لتسجل البلاد 20 يوما متتالية بدون إصابات محلية.

وتراجع أيضا عدد الإصابات الجديدة الخالية من الأعراض إلى ثمانية مقابل 26 فى اليوم السابق. ولا تعتبر الصين حالات العدوى الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة.

ويبلغ العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 فى البر الرئيسى الآن 85112 فى حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.