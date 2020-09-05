الشرطة البريطانية تؤكد أن الحقيبة المشبوهة فى مانشستر آمنة

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم السبت، أن الحقيبة المشبوهة فى مانشستر آمنة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت عن إخلاء حافلة فى مانشستر، وفرض طوق أمني وإغلاق الطرقات بعد تقارير عن جسم مشبوه.