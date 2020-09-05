اليوم السابع
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السيطرة على حريق نشب فى صيدلية بمنطقة محطة قطار الزقازيق

السبت، 05 سبتمبر 2020 11:57 ص
السيطرة على حريق نشب فى صيدلية بمنطقة محطة قطار الزقازيق اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية
الشرقية -فتحية الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم، من السيطرة على حريق نشب بصيدلية بمنطقة محطة قطار الزقازيق دائرة قسم أول الزقازيق، وتم إخطار نيابة القسم، برئاسة أحمد رجب، مدير النيابة العامة.

  تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق بصيدلية بمنطقة محطة قطار الزقازيق.

دفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد محمد العادلى، رئيس الحماية المدنية بالشرقية، بسيارتى إطفاء، وتبين نشوب الحريق بالصيدلية وهى مغلقة، وتم السيطرة عليه، ويرجح أن يكون السبب ماس كهربائى، وجارى انتداب الأدلة الجنائية لبيان سببب الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان من السيطرة على حريق نشب بإحدى الوحدات السكانية، بسبب ماس كهربائى.


الشرقية

قسم اول الزقازيق

محطة الزقازيق

الحماية المدنية

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