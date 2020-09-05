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السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بعزبة البوصة فى قنا

السبت، 05 سبتمبر 2020 12:21 م
السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بعزبة البوصة فى قنا حريق - ارشيفية
قنا- وائل محمد

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة قنا، اليوم، من السيطرة على حريق نشب فى شقة بالطابق الأرضى لعقار مكون من 3 طوابق بمنطقة عزبة البوصة التابعة لمركز أبوتشت دون وقوع ضحايا أو إصابات فى الأرواح.

تلقى اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، إخطارًا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة بالدور الأرضي، وانتقل  العميد هاني الاتربي مدير الإدارة والمقدم حسام إبراهيم رئيس وحدة نجع حمادي والنقيب علاء ديب، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقى العقار.

وتبين بحسب تحريات المباحث، أن العقار ملك، "مصطفي ح" ولم يتم تحديد أسباب الحريق، وأسفر عن تلف فى الأجهزة الكهربائية، وعدم وجود إصابات فى الأرواح وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.


حريق شقة سكنية

محافظة قنا

اخبار الحوادث

مركز ابوتشت

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