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السيسي يؤكد استمرار الدعم المصري للبحرين في كافة مواقفها السياسية.. صور

السبت، 05 سبتمبر 2020 06:00 م
السيسي يؤكد استمرار الدعم المصري للبحرين في كافة مواقفها السياسية.. صور الرئيس السيسى خلال لقاء اليوم مع وفد البحرين
كتب محمد الجالى

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي خصوصية العلاقات المصرية البحرينية والممتدة عبر عقود من التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين البلدين، وهو ما تجسد في التوافق في وجهات النظر والرؤى بين مصر والبحرين تجاه قضايا وأزمات المنطقة المختلفة، والدعم المتبادل لمواقف الدولتين الشقيقتين داخل جميع المحافل الدولية والإقليمية، مؤكداً في هذا السياق استمرار الدعم المصري للبحرين في كافة مواقفها السياسية.
 
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير خارجية البحرين، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير هشام الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة.
 
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بزيارة وزير الخارجية البحريني إلى القاهرة، طالباً نقل تحياته لأخيه الملك حمد بن عيسى.
 
من جانبه؛ أعرب الدكتور عبد اللطيف الزياني عن تشرفه بلقاء الرئيس، ناقلاً للرئيس تحيات الملك حمد بن عيسى، ومؤكداً الحرص على تعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز الأمن والاستقرار للمنطقة، خاصةً في ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعاظم فيها التحديات.
 
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة. كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الرئيس في هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيداً بالدور المهم الذي تقوم به دولة البحرين وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، بينما ثمن وزير الخارجية البحرين دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيداً بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك.
 
 
الرئيس السيسى خلال لقاء اليوم مع وفد البحرين (1)
 

الرئيس السيسى خلال لقاء اليوم مع وفد البحرين (2)
 

 


السيسي

البحرين

امن الخليج العربي

مصر والبحرين

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وزير خارجية البحرين

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