السياحة العالمية تطلق مسابقة لتقديم حلول مبتكرة لتنشيط السياحة فى إفريقيا

كتبت آمال رسلان

أطلقت منظمة السياحة العالمية مسابقة لكل الفاعلين فى قطاع السياحة بقارة افريقيا، لتقديم حلول مبتكرة لتنشيط القطاع بعد أزمة كورونا.

وقالت المنظمة فى بيان: "أدى تفشي مرض كوفيد -19 في جميع أنحاء العالم إلى توقف العالم، وكانت السياحة هي الأكثر تضررا من جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية. ولقد تأخر التأثير على إفريقيا ، لكن القارة ستتأثر أيضًا بشدة اقتصاديًا واجتماعيًا ، من هذا الوباء غير المسبوق".

وأوضحت ان إلهام العلامة التجارية في إفريقيا في ظل الخلفية الحالية لارتفاع حالة عدم اليقين للسفر ، يجب تسخير مرونة السياحة التي أثبتت جدواها وطبيعتها الديناميكية لتعزيز سبل العيش.

وفي هذا الصدد ، ستساهم العلامة التجارية القوية للوجهة في تعزيز ثقة المسافرين والترويج لتجارب جديدة في واحدة من أكثر الوجهات حيوية في العالم.

ودعت منظمة السياحة العالمية الشركات المُلهمة والجهات الفاعلة الرئيسية من قطاع التسويق والعلامات التجارية إلى تقديم مقترحاتهم لحملة تجعل إفريقيا وجهة في أذهان المسافرين.

بالإضافة إلى COVID-19 ، تهدف الحملة إلى خلق صورة إيجابية لأفريقيا كوجهة سياحية تدعم جهود البلدان والشركات الفردية ، وتحكي العديد من القصص الإيجابية حول إفريقيا وتجعل السياحة محركًا للتنمية.

ودعا اتحاد الغرف المصري اعضاؤه للمشاركة فى المسابقة وتقديم مقترحات مبتكرة لتنشيط القطاع فى مصر بعد أزمة فيروس كورونا، على ان يكون اخر موعد لتقديم طلبات الترشيح للمنظمة 7 سبتمبر الجارى.

كانت منظمة السياحة العالمية اطلقت حملة لتنشيط قطاع السياحة فى افريقيا بعد أزمة فيروس كورونا، تهدف إلى تعزيز ثقة المسافرين والترويج لتجارب جديدة في واحدة من أكثر الوجهات حيوية في العالم.

واكدت انه يمكن للحكومات الأفريقية ، مثل جميع الحكومات حول العالم ، أن تستخدم هذه اللحظة أيضًا لصياغة سياسات جديدة تعمل على تحسين الحماية الاجتماعية وتتبع مسارات صديقة للمناخ. النجاح ممكن ، ولكن فقط إذا ولّدنا المزيد من الطموح والمزيد من التعبئة والمزيد من الحلول ".