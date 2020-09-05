اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 07:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"السويدى " يدعو لجمع بيانات الشركات المشاركة بمبادرة دعم المنتج المحلى

السبت، 05 سبتمبر 2020 06:00 ص
"السويدى " يدعو لجمع بيانات الشركات المشاركة بمبادرة دعم المنتج المحلى المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دعا المهندس محمد السويدي ، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، غرفة الصناعات الهندسية بالاتحاد إلى تجميع بيانات الشركات الراغبة في الاشتراك بمبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، وتسلميها لغرفة عمليات المبادرة باتحاد الصناعات، موجهاً الشكر للغرفة على حشد أعضائها للاستفادة من هذه المبادرة، وهو ما ظهر جلياً في أعداد المشاركين من مصانع.
 
وقال "السويدي"، في خطابه لغرفة الصناعات الهندسية، إن مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، والتي تنظم برعاية رئيس الجمهورية، تهدف إلى تنشيط حركة السوق وزيادة الطب على المنتج المحلي بما يساعد الشركات على تحقيق معدل دوران أعلى خاصة في ظل ما واجهته الأسواق خلال الفترة الماضية بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.
 
وأوضح الخطاب، آليات المشاركة بمبادرة تحفيز الاستهلاك، وهي تقديم الدولة دعم مالي بقيمة 12 مليار جنيه لحملة بطاقات التموين لتشجيع المستهلكين على الشراء، ويمنح هذا الدعم بنسبة 10% من فاتورة الشراء وبحد أقصى ألف جنيه للبطاقة التموينية الواحدة، وتزيد لنسبة 15% للمستهلك على السلع التي تزيد نسب الخصم الممنوحة فيها من المصانع لأكثر من 15% خصم من السعر الأصلي، كما تتيح المبادرة إمكانية البيع الإلكتروني بالتعاقد مع شركة أسواق مصر التابعة لشركة إي فاينانس مقابل نسب عملة يتراوح بين 3 إلى 10%، كما تتيح المبادرة الترويج عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي من خلال وزارة المالية، ويحدد المصنع سعر بيع السلعة النهائي الذي يلتزم به التاجر على أن يكون السعر شاملاً نسبة التاجر وشاملاً ضريبة القيمة المضافة، وموضحاً معه السعر قبل الخصم ونسبة الخصم.
 
وتتضمن آليات المشاركة أيضاً، إتاحة للشركات التي تملك نقاط البيع الخاصة بها الاشتراك كتاجر وكصانع أما الشركات التي لا تملك نقاط بيع فيمكنها بيع منتجاتها من خلال نقاط بيع التجار التي تتعامل معهم على أن يتم تسجيلهم من خلال الغرف التجارية أو الاشتراك بنظام البيع الإلكتروني المباشر، ويتم السداد في حالة البيع الإلكتروني يتم تحويل قيمة مبيعات البيع الإلكتروني أو البيع من خلال منافذ البيع لمستحقي الدعم الحكومي لحساب المصانع أو التاجر خلال 4 أيام من إتمام عملية البيع، وفي حال المرتجعات يسمح بنظام البيع بعمل مقاصة بقيمة الفاتورة المرتجعة من عمليات الفاتورة التالية لصالح التاجر أو الصناع، ويلزم لأي شركة مشاركة في المبادرة استيفاء البيانات شاملة كود المنتج ووصف توضيحي للمنتج يسمح للمشتري للتعرف عليه، وحددت المبادرة من تاريخ 23 يوليو وحتى 23 أكتوبر.
 
 

اتحاد الصناعات

مبادرة تحفيز الاستهلاك

غرفة الصناعات الهندسة

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اتحاد الصناعات: مصر نجحت فى توفير السلع الاستراتيجية خلال أزمة كورونا

الإثنين، 31 أغسطس 2020 11:43 م

التخطيط: ننسق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية حول آليات توفير سلع "ميغلاش عليك"

الأحد، 30 أغسطس 2020 10:40 ص

اتحاد الصناعات: دراسات لخفض أسعار الطاقة للمصانع تشجيعا على الإنتاج

الإثنين، 17 أغسطس 2020 10:49 م

مصنعون: خفض أسعار الغاز للمصانع يضبط تكاليف الإنتاج ويزيد تنافسية الصادرات بالخارج.. شعبة السيراميك باتحاد الصناعات تتوقع هبوط أسعار المنتجات بالسوق المحلى.. الدسوقى: الخفض يفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبى

السبت، 15 أغسطس 2020 11:45 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تنسيق 2020.. اليوم آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة

تنسيق 2020.. اليوم آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة

الزراعة تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بحديقة حيوان الجيزة

الزراعة تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بحديقة حيوان الجيزة

الاقتصاد الأمريكى يخسر 425 مليون دولار يوميا بسبب توقف السياحة

الاقتصاد الأمريكى يخسر 425 مليون دولار يوميا بسبب توقف السياحة

الحبس والغرامة عقوبة انتحال الصفة للنصب على المواطنين

الحبس والغرامة عقوبة انتحال الصفة للنصب على المواطنين

وحدات المرور تواصل اليوم استقبال قائدى السيارات لتركيب الملصق الإلكترونى

وحدات المرور تواصل اليوم استقبال قائدى السيارات لتركيب الملصق الإلكترونى

الزراعة تعلن ارتفاع صادرات العنب للأسواق العالمية بزيادة 26 ألف طن

الزراعة تعلن ارتفاع صادرات العنب للأسواق العالمية بزيادة 26 ألف طن

إزاى تقدر تحسب قيمة فاتورة كهرباء شهر سبتمبر للمنازل

إزاى تقدر تحسب قيمة فاتورة كهرباء شهر سبتمبر للمنازل

خطة هيئة الثروة السمكية لزيادة الإنتاج أبرزها التوسع فى إنشاء المفرخات البحرية

خطة هيئة الثروة السمكية لزيادة الإنتاج أبرزها التوسع فى إنشاء المفرخات البحرية

التأمينات تواصل غدا صرف معاشات سبتمبر لمن يتقاضون من 1000 لـ2000 جنيه

التأمينات تواصل غدا صرف معاشات سبتمبر لمن يتقاضون من 1000 لـ2000 جنيه

قطع الكهرباء عن 3 قرى بطنطا لمدة ساعتين بدءًا من السادسة صباح اليوم

قطع الكهرباء عن 3 قرى بطنطا لمدة ساعتين بدءًا من السادسة صباح اليوم

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تؤكد التزام ووعى المصلين بضوابط صلاة الجمعة

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تؤكد التزام ووعى المصلين بضوابط صلاة الجمعة

إغلاق مطلع كوبرى 6 بطريق الواحات لإصلاح كسر فى ماسورة مياه

إغلاق مطلع كوبرى 6 بطريق الواحات لإصلاح كسر فى ماسورة مياه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة