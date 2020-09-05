السعودية تسجل 34 وفاة و791 إصابة جديدة بكورونا مقابل شفاء 779 حالة

كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة السعودية فى إحاطة صحفية حول أخر مستجدات فيروس كورونا ، تسجيل 791 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات 319.932 حالة، مقابل شفاء 779 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 295.842 ، وتوفى 34 حالة، ليصل إجمالي الضحايا 4.049 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 833 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 318319.

وأفادت الصحة السعودية أن إجمالي حالات التعافي بلغ 293964، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 3982 حالة، فيما تم تسجيل 26 حالة وفاة، و1454 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.