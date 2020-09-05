السعودية تخفض سعر البيع الرسمى للخام العربى الخفيف لآسيا فى أكتوبر

رويترز

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم السبت أن أرامكو السعودية خفضت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا فى أكتوبر بمقدار 1.40 دولار للبرميل وذلك بخصم 50 سنتا للبرميل مقابل متوسط سعر خامى عمان ودبى.