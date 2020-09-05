اليوم السابع
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السبت، 05 سبتمبر 2020 03:39 م
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السجن المشدد 3 سنوات لمهندس وعزله من وظيفته بحى المنتزه لتورطه فى مخالفات بناء

السبت، 05 سبتمبر 2020 03:05 م
السجن المشدد 3 سنوات لمهندس وعزله من وظيفته بحى المنتزه لتورطه فى مخالفات بناء محكمة جنايات الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطى مبارك رئيس المحكمة، وعضوية المستشار أيمن إبراهيم حنفى، والمستشار عبد العاطى مسعود شعلة، وأمين سر الجلسة محمد عثمان، بالسجن المشدد 3 سنوات لمهندس فى حى المنتزه وعزله من وظيفته وتغريمه 10 آلاف جنيه لما نسب إليه من التربح من وظيفته وتورطه فى مخالفات بناء وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة لصالح مالك العقار.

 

بدأت الواقعة فى الجناية رقم 1937 لسنة 2020 والمقيدة برقم 64 لسنة 2020 أموال عامة استئناف الإسكندرية بقيام المتهم الأول "ا.ن.ا" 40 عام  بصفته موظفا عاما مهندس تنظيم بالإدارة الهندسية بحى المنتزه، والمختص وظيفيا بتحرير محاضر لمخالفات البناء، وحصل على منفعة من المتهم الثانى بدون وجه حق من أعمال وظيفته وامتنع عمدا من اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مخالفات عقار فى تحرير قرارات إيقاف أعمال ومحاضر مخالفة أعمال وقرارات الإزالة ومحاضر استئناف الأعمال وبناء ميزانين والادار من السابع علوى حتى الطابق الحادى والعشرين بغير ترخيص ولم يتخذ الإجراءات القانونية من بناء الأدوار.

 

كما اتهمت النيابة العامة "ال.م" بدون عمل وهارب بصفته مالك العقار والاتفاق مع المتهم الأول بإتمام بناء العقار وعدم تحرير مخالفات أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحويل القضية إلى محكمة الجنايات بالإسكندرية والتى قضت بالسجن المشدد للمتهمين ثلاث سنوات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.


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اهدار المال العام

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