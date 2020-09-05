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عن العام الماضى..

الزراعة تعلن ارتفاع صادرات العنب للأسواق العالمية بزيادة 26 ألف طن

السبت، 05 سبتمبر 2020 04:00 ص
الزراعة تعلن ارتفاع صادرات العنب للأسواق العالمية بزيادة 26 ألف طن محصول العنب
كتب عز النوبى

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قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه منذ بدء تصدير موسم العنب وحتى 2 من شهر سبتمبر الجارى، بلغت الشحنات المصدرة ما يزيد عن 136 ألفا و40 طنا إلى جميع الأسواق العالمية، عن ما قبله من نفس التوقيت من العام الماضى بلغ 110 ألف  طن، اى بزيادة 26 ألف طن وسط متابعة وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير.

وأضاف  رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، أن موسم صادرات العنب يشهد ارتفاعا ملحوظا بسبب التوسع فى فتح أسواق عالمية جديدة وجارى الشحن، متابعا أن هناك  زيادة ملحوظة فى صادرات العنب والثوم والفراولة والرومان والفاصوليا فى العام الحالى عن العام الماضى بنسب من 10 إلى 30٪، مشير إلى أنه يتم تطبيق المنظومة الجديدة، وتحسن جودة المنتج، متوقعا زيادة صادرات العنب الموسم الجديد، والتصدير طبقا للاشتراطات الحجرية، مؤكدا أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.

 فيما أكد تقرير الحجر الزراعي، مواصلة تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

وتواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إجراءاتها الصارمة ضد الشركات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى النيابة العامة وقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بالإضافة الى استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.

 فيما أكد تقرير وزارة الزراعة، أن التصدير يتم طبقا للاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة والطلب يتزايد على الصادرات الزراعية المصرية رغم انتشار فيروس كورونا فى العالم مما يؤكد على جودة منتجاتنا الزراعية، واشادت  وزارة الزراعة، بجهود جميع العاملين بالحجر الزراعى الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا من اجل انهاء وتسهيل إجراءات التصدير لدعم الاقتصاد الوطنى بالاحتياطى النقدى الأجنبى، و اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقايتهم من فيروس كورونا.


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