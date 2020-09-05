الزراعة تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بحديقة حيوان الجيزة

كتب عز النوبى

قال الدكتورمحمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، إنه منذ فتح حديقة الحيوان الجيزة لاستقبال المواطنين، تلتزم الحديقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بإعادة فتح الحدائق التابعة لوزارة الزراعة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وفى ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وأضاف "رجائى"، أن هناك تشديدات على تنفيذ التوصيات التى أقرتها وزارة الصحة والاتحاد الأفريقى لحدائق الحيوان، بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حال عودة نشاط حدائق الحيوان، للعمل واستقبال الجماهير مرة أخرى ومن بين تلك الإجراءات، الالتزام بعدد محدد للزوار، يضمن الكثافة المنخفضة داخل الحديقة وكذلك التشديد على ارتداء كمامات خلال الدخول، وأثناء التجوال داخل الحديقة، واستبعاد غير الملتزمين بها، وعمل اللوحات الإرشادية تنصح الزائرين بالتباعد الاجتماعي، وأخرى للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى مظلات للوقاية من درجة الحرارة.

وأكد "رجائى" أنه تم نشر أجهزة كشف درجات الحرارة عن بُعد، على كل الأبواب لقياس درجات الحرارة للزائرين، واستبعاد من يثبت ارتفاع درجة حرارتهم، كما يتم التنبيه على الزائرين بعدم المصافحة بالأيدي، وتوفير المطهرات لكل العاملين، لاستخدامها بشكل مستمر، فضلاً عن أقنعة الوجه.

وقال رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان إدارة حديقة حيوان الجيزة التى تعد أكبر الحدائق سواء من حيث المساحة أو عدد الحيوانات، تعمل على تطبيق جميع الضوابط الخاص بفتح الحديقة وإلزام الزائرين بها وذلك للمحافظة على صحة الجميع.

وتابع، عدم السماح بالتكدس أمام بيوت الحيوانات ومنع التلامس وعدم التكدس أمام الكافتيريا مع إلزام الكافتيريات داخل الحديقة بذلك وعمل اللوحات الإرشادية اللازمة، مع توفير أدوات التطهير من رشاشات ومطهرات للأيدى على منافذ أبواب الدخول، وتجهيز أماكن الانتظار للحفاظ على التباعد الاجتماعى.

وأضاف رجائى أنه خلال فترة الإغلاق بسبب فيروس" كورونا " لم يتوقف العمل بالحديقة لوجود الورش وعمال رعاية الحيوانات، وكان هناك شعور كبير بالمسؤولية للحفاظ على صحتهم وصحة الحيوانات بالحديقة الاهم والاعرق فى المنطقة والمقامة على مساحة 80 فدان، بالاضافة إلى عمل التحصينات اللازمة للحيوانات وخطة إكثار لزيادة أعداد الحيوانات الثديية والطيور.