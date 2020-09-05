الرئيس العراقى يدعو مجلس النواب لإقرار قانون الانتخابات المعدل

كتب أحمد عرفة

دعا الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم السبت، مجلس النواب إلى إقرار القوانين المهمة وأبرزها قانون الانتخابات المعدل ، وبحسب موقع روسيا اليوم، أعرب الرئيس العراقي عن ترحيبه ببدء الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، داعيا إلى مناقشة وإقرار مشاريع القوانين المهمة، موضحا أن المرحلة الحالية تواجه تحديات عدة وتتطلب المضي قدماً نحو إقرار مشاريع القوانين المهمة وأبرزها استكمال تشريع قانون الانتخابات بما يضمن نزاهتها ويعيد الثقة بالعملية الانتخابية.

وأكد الرئيس العراقى ، أهمية دور المؤسسة التشريعية في تلبية متطلبات المواطنين المعيشية والأمنية والصحية، والسبل الكفيلة للحد من تداعيات جائحة كورونا الوبائية والاقتصادية في العراق.