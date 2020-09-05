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الرئيس السيسي يتابع التطورات التنفيذية للمشروع تطوير قرى الريف المصرى

السبت، 05 سبتمبر 2020 06:31 م
الرئيس السيسي يتابع التطورات التنفيذية للمشروع تطوير قرى الريف المصرى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور ولاء جاد مدير وحدة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية".
 
وقال السفير بسام راضي،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة التطورات التنفيذية للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.
 
 

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