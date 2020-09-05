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الرئيس السيسى يستقبل وزير خارجية البحرين فى قصر الاتحادية

السبت، 05 سبتمبر 2020 03:48 م
الرئيس السيسى يستقبل وزير خارجية البحرين فى قصر الاتحادية الرئيس يستقبل وزير خارجية البحرين
كتب سمير حسنى

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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت الموافق 5 سبتمبر 2020م، في قصر الاتحادية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم الوزير إلى مصر.

 

وقال حساب وزارة الخارجية فى البحرين، إن وزير الخارجية نقل تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، والأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتمنياتهم له بموفور الصحة والعافية، ولجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والنماء والازدهار.


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