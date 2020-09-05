اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 11:06 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الدكتورة رانيا المشاط: الرياضة ترسي التكامل رغم المنافسة وهذه مبادئ التعاون متعدد الأطراف

السبت، 05 سبتمبر 2020 10:07 م
الدكتورة رانيا المشاط: الرياضة ترسي التكامل رغم المنافسة وهذه مبادئ التعاون متعدد الأطراف الدكتورة رانيا المشاط أثناء حضورها قرعة كأس العالم لكرة اليد
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التعاون متعدد الأطراف يتيح الفرص لتبادل الخبرات المشتركة، والتعلم من التجارب الناجحة والإخفاقات أيضاً، وبما أن الرياضة قادرة علي إرساء روح المنافسة مع التكامل بين الدول، فمن ثم تعتبر الرياضة هي المثال الحيوي علي تطبيق ذلك التعاون متعدد الأطراف والاستفادة منه، داعية إلي ضرورة دمج مبادئ الرياضة أثناء حديثنا عن ذلك التعاون.
 
جاء ذلك فى تصريح لرانيا المشاط عقب حضورها حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال 2021، الذى أقيم مساء اليوم السبت، تحت سفح الأهرامات بالجيزة.
 
 
وأضافت وزيرة التعاون الدولى، أن التعاون متعدد الأطراف يتيح فرص المشاركة وإرساء قواعد المساواة والعدالة، مشيرة إلى ضرورة العمل بشكل أكبر للتعريف بأهميته ونشر فكر التسامح والتعايش بين المجتمعات.
 
ونوهت "المشاط"، إلى أهمية التعاون متعدد الأطراف فى تبادل الثقافات، وبناء جسور من التواصل والتقارب بين البشر ونشر مبادئ السلام، ما يعزز من أهمية التعاون بين الدول فى مختلف المجالات.
 
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن الرياضة أداة مهمة لربط الناس والمجتمعات فى جميع أنحاء العالم، كما أنها تعمل على التقريب بين البشر، إضافة إلى دورها البارز فى تحقيق التنمية والسلام، مشددة على ضرورة استخدام الرياضة لإيجاد تفاهم متبادل وحوار بين المجتمعات، مشيرة إلى أن الرياضة تجعل العالم أكثر ترابطاً مما كان فى أى وقت مضى.
 
وقالت "المشاط"، إن الرياضة لديها القدرة على ربط الشبكات المؤثرة التى تضم شركاء وأصحاب مصلحة متباينين يجمع بينهم التزام بالتنمية الدائمة، تحت مظلة الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة "تنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة".
 
ووفقاً للأمم المتحدة، فإن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تسلّم بأهمية الرياضة بوصفها عملاُ تمكينيًا لتحقيق التنمية المستدامة في العالم من خلال تعزيزها للتسامح والاحترام وتمكين المرأة والشباب، ومساهمتها في الصحة والتعليم والاندماج الاجتماعي.
 
وأقيمت مساء اليوم، السبت، مراسم حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 ، تحت سفح الأهرامات، ومن المقرر أن تقام البطولة في مصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجارى بمشاركة 32 منتخباً لأول مرة بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة.

كرة اليد

بطولة العالم

رانيا المشاط

قرعة كاس العالم لكرة اليد

وزيرة التعاون الدولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على المجموعات الـ8 بكأس العالم لكرة اليد

تعرف على المجموعات الـ8 بكأس العالم لكرة اليد

المرور يغلق 4 طرق صحراوية بالبحر الأحمر وقنا بسبب سوء الأحوال الجوية

المرور يغلق 4 طرق صحراوية بالبحر الأحمر وقنا بسبب سوء الأحوال الجوية

لاعب مصرى فى إيطاليا ينشر فيديو لزوجته تردد الشهادة بعد إسلامها.. فيديو

لاعب مصرى فى إيطاليا ينشر فيديو لزوجته تردد الشهادة بعد إسلامها.. فيديو

وزير الأوقاف يفتتح 53 مسجدًا بمحافظة الشرقية الجمعة المقبلة

وزير الأوقاف يفتتح 53 مسجدًا بمحافظة الشرقية الجمعة المقبلة

سيدة تلتهم العضو الذكرى لزوجها بعد رفضه قتل فأر بحجرة النوم فى زامبيا

سيدة تلتهم العضو الذكرى لزوجها بعد رفضه قتل فأر بحجرة النوم فى زامبيا

"بائع الفريسكا" يزين منتدى شباب العالم بدعوة من الرئيس.. كاريكاتير

"بائع الفريسكا" يزين منتدى شباب العالم بدعوة من الرئيس.. كاريكاتير

السعودية تعلن ترميم منزل ضابط المخابرات البريطانى "لورانس العرب" لجذب السياح

السعودية تعلن ترميم منزل ضابط المخابرات البريطانى "لورانس العرب" لجذب السياح

تفاصيل فصل 3 عاملين بالبريد أضربوا عن العمل 2014.. الحيثيات: الإضراب محظور فى الوظيفة العامة.. والمفصولون حرضوا زملاءهم بإغلاق المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية.. وعدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة

تفاصيل فصل 3 عاملين بالبريد أضربوا عن العمل 2014.. الحيثيات: الإضراب محظور فى الوظيفة العامة.. والمفصولون حرضوا زملاءهم بإغلاق المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية.. وعدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة

حكاية صبر نهايتها نجاح.. محمد تحدى الشلل الدماغى وحصل على 93% بالثانوية العامة.. يكتب الشعر ويحب كرة القدم ويحلم بلقاء شيكابالا.. ووالدته تروى تفاصيل رحلة الإنجاز من رفض المدارس قبوله للتفوق فى الدراسة (فيديو)

حكاية صبر نهايتها نجاح.. محمد تحدى الشلل الدماغى وحصل على 93% بالثانوية العامة.. يكتب الشعر ويحب كرة القدم ويحلم بلقاء شيكابالا.. ووالدته تروى تفاصيل رحلة الإنجاز من رفض المدارس قبوله للتفوق فى الدراسة (فيديو)

الإعدام شنقا لطالب ثانوى قتل مواطنا لسرقة 200 جنيه فى السلام

الإعدام شنقا لطالب ثانوى قتل مواطنا لسرقة 200 جنيه فى السلام

بلومبيرج تكشف بيع شركات الطيران "بيجامات" وسودانى لتعويض خسائر كورونا

بلومبيرج تكشف بيع شركات الطيران "بيجامات" وسودانى لتعويض خسائر كورونا

شركة مياه القاهرة تعدل مواعيد قطع الخدمة عن 10 مناطق بالمحافظة غدا

شركة مياه القاهرة تعدل مواعيد قطع الخدمة عن 10 مناطق بالمحافظة غدا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة