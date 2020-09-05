اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 02:07 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الدستورية تقضى بصحة تسعير الأراضى الزراعية بقيمتها قبل الاستيلاء عليها

السبت، 05 سبتمبر 2020 01:39 م
الدستورية تقضى بصحة تسعير الأراضى الزراعية بقيمتها قبل الاستيلاء عليها المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، اليوم السبت، بعدم قبول الدعويين المقامتين من وزير المالية طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة النقض فيما تضمنته تلك الأحكام من تحديد قيمة الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقا لقانون الإصلاح الزراعي على أساس قيمتها في تاريخ لاحق على تاريخ الاستيلاء عليها، وليس بقيمتها في تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها.

وأقيمت الدعويين التى حملتا رقمي 20و22 لسنة 41 قضائية " منازعة تنفيذ" للمطالبة بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من جهة القضاء العادي ( محكمة النقض) فيما تضمنته تلك الأحكام من تحديد قيمة الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقًا للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 على أساس قيمتها في تاريخ لاحق على تاريخ الاستيلاء عليها، وليس بقيمتها في تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها، مما يعد عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/6/ 1998، في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية " دستورية". 

وصرح المستشار عوض عبد الحميد ،عضو المكتب الفني بالمحكمة، أن المحكمة أسست قضاءها السابق على سند من أن الأحكام الموضوعية المطلوب عدم الاعتداد بها لم تتخذ من عناصر التعويض التي تضمنها نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 ، وهما النصان المقضي بعدم دستوريتهما في الدعوى الدستورية آنفة الذكر سندًا لما قضت بشأن تقديرها للتعويض المستحق لأصحاب الأراضي المستولى عليها، وبالتالي فإن تلك الأحكام لا تعد عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية، ومن ثم قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعويين المشار إليهما.


المحكمة الدستورية العليا

الدستورية

قيمة الأراضي الزراعية

محكمة النقض

أخبار المحاكم

المحاكم اليوم

محكمة

الدستورية العليا

أراضى زراعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"مستقبل وطن" ينقل السيدة المسنة للمستشفى.. وتدعو للرئيس:"ربنا يباركلك فى عيالك".. فيديو

"مستقبل وطن" ينقل السيدة المسنة للمستشفى.. وتدعو للرئيس:"ربنا يباركلك فى عيالك".. فيديو

الأهلى يتقدم بشكوى جديدة ضد عبد الله السعيد فى مركز التسوية والتحكيم

الأهلى يتقدم بشكوى جديدة ضد عبد الله السعيد فى مركز التسوية والتحكيم

ميسي يعود لتدريبات برشلونة الاثنين

ميسي يعود لتدريبات برشلونة الاثنين

ارتفاع درجات الحرارة غدا والرطوبة 90 % والعظمى فى القاهرة 37 درجة

ارتفاع درجات الحرارة غدا والرطوبة 90 % والعظمى فى القاهرة 37 درجة

رحيل يوسف والى عن عمر يناهز 89 عاما.. وزير الزراعة الأسبق أكد فى آخر حواراته ترويج الإخوان لشائعة المبيدات المسرطنة.. واعتبر ثورة 30 يونيو نتاج لفشل إدارة الجماعة.. وكشف عن عدم حصوله على راتب طوال عمله كوزير

رحيل يوسف والى عن عمر يناهز 89 عاما.. وزير الزراعة الأسبق أكد فى آخر حواراته ترويج الإخوان لشائعة المبيدات المسرطنة.. واعتبر ثورة 30 يونيو نتاج لفشل إدارة الجماعة.. وكشف عن عدم حصوله على راتب طوال عمله كوزير

السيسى يعزى السودان فى ضحايا الفيضانات ويؤكد استعداد مصر لتقديم الدعم

السيسى يعزى السودان فى ضحايا الفيضانات ويؤكد استعداد مصر لتقديم الدعم

تنسيق 2020 ..235 ألف طالب سجلوا بالمرحلة الثانية وغدا اخر موعد للتعديل

تنسيق 2020 ..235 ألف طالب سجلوا بالمرحلة الثانية وغدا اخر موعد للتعديل

رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

إصابة 14 مواطنا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزقازيق- بلبيس

إصابة 14 مواطنا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزقازيق- بلبيس

ضبط 472 شخص بتهمة تعديات على أملاك الدولة والزراعات ومخالفة البناء

ضبط 472 شخص بتهمة تعديات على أملاك الدولة والزراعات ومخالفة البناء

الداخلية تضبط 3748 سائقا لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

الداخلية تضبط 3748 سائقا لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

التعليم العالى تعلن مد فترة المرحلة الثانية للتنسيق حتى مساء الغد

التعليم العالى تعلن مد فترة المرحلة الثانية للتنسيق حتى مساء الغد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة