الداخلية تضبط 10 مطلوبين لحبل المشنقة و292 هاربا من المؤبد.. فيديو

كتب محمود عبد الراضى

يبرز فيديو توجيه الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت البؤر الاجرامية، وملاحقة حائزي السلاح والمخدرات والهاربين من الأحكام القضائية، وضبط الأسواق وجرائم التعدي على المال والتهرب الضريبي، وضبط 20 قضية "احتيال مصرفى - غسل أموال - كسب غير مشروع"، بقيمة بلغت 9622824378 جنيه".بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

واستهدفت الداخلية البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بنطاق محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، ومنطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها 1211 متهم، بحوزتهم "39 قطعة سلاح نارى – 88 طلقة مختلفة الأعيرة- 16 قطعة سلاح أبيض".

ونجحت الجهود ـ خلال شهر ـ في ضبط وفحص 11611 عنصر إجرامى شديد الخطورة، وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت الجهود عن مصرع 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات، وضبط 30 عنصر إجرامى ولاحقت أجهزة الأمن الهاربين من الأحكام، ونجحت في تنفيذ 2059118 حكم قضائى متنوع، بينها 8033 حكم جناية، منها "10 أحكام بالإعدام – 292 حكم بالسجن المؤبد)"، و614405 حكم جزئي، و120220 حكم مستأنف.

ولحماية الشباب من براثن الإدمان، نجحت الداخلية في 5430 قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها 5741 متهم، بحوزتهم 588 كيلو بانجو، و340 كيلو حشيش، و62 كيلو هيروين، و5 كيلو أفيون و65 كيلو استروكس و22 كيلو من الفودو، و15 كيلو من الشابو و12 كيلو بودرة مخدرات، و500 جرام من مخدر الكيتامين و124943 قرص مخدر.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 316610 حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 212447382 جنيه .

وأثمرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط 6544 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة، بينها 619 قضية ضرائب عامة، وكشف 1261 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و512 قضية فى مجال الجمارك، و41 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و1323 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، و760 قضية تحرى مدين ولجان فحص، كما تم ضبط 31 قضية فى مجالات "الاتجار بالنقد الأجنبى- تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال"، و4 قضايا فى مجال "اختلاس المال العام والإستيلاء عليه إضرار وتربح وتربيح الغير"، و20 قضية "احتيال مصرفى - غسل أموال - كسب غير مشروع"، بقيمة بلغت 9622824378 جنيه".