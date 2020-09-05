الداخلية السودانية تعلن ارتفاع ضحايا السيول والفيضانات لـ147 قتيلا ومصابا

أعلنت وزارة الداخلية السودانية ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام ٢٠٢٠، إلى ١٠١ وفاة، و ٤٦ مصابا.
وأوضحت وزارة الداخلية - حسب تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني اليوم السبت، أن ٢٤ ألفا و ٥٨٢ منزلا، انهارت بشكل كلي، فيما أنهار بشكل جزئي ٤٠ ألفا و ٤١٥ منزلا، وأشار التقرير إلى تضرر ١٧٩ مرفقا، و ٣٥٤ متجرا ومخزنا، ونفوق ٥٤٨٢ رأس ماشية.
وفصل التقرير الخسائر الحديثة في مختلف الولايات، وأبرزها ولايات الخرطوم، وشمال كردفان (جنوب العاصمة)، والجزيرة (وسط السودان).
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