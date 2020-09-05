اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 11:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الخدمة المدنية بالكويت تعلن نجاح تكويت 13 قطاعا حكوميا بالبلاد

السبت، 05 سبتمبر 2020 10:04 م
الخدمة المدنية بالكويت تعلن نجاح تكويت 13 قطاعا حكوميا بالبلاد تكويت الوظائف
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح مجلس الخدمة المدنية في تحقيق تقدُّم ملحوظ في إحلال المواطنين الكويتيين في كثير من الوظائف داخل القطاع الحكومى؛ وذلك في 13 قطاعاً من أصل 16، كانت مستهدفة منذ عام 2017 ولمدة 5 سنوات، وكشف تقرير ديوان الخدمة المدنية أن النسب في القطاعات الـ13 التي جرى إحلال العمالة الكويتية فيها تجاوزت %95 في 9 قطاعات، علاوة على إتمام خطة الإحلال في 5 قطاعات.

بلغ إجمالي نسبة الكويتيين في القطاع الحكومي %79 يقابلهم %21 للمقيمين من دون العسكريين، حيث بلغ إجمالي المواطنين 297335 مواطناً، يقابلهم 77421 مقيماً فقط 34375 منهم في القطاع الطبي والصحي و24184 في وظائف التدريس والتعليم والتدريب، و7817 في الخدمات. .

وبدءاً من وظائف التدريس والتعليم والتدريب قامت الجهات الحكومية ذات العلاقة برفع نسبة العاملين في هذا القطاع من الكويتيين، ليصلوا حتى مايو الماضي إلى %73، في حين إن النسبة التي حددت في عام 2017 ولمدة 5 سنوات كانت تستهدف الوصول إلى %70، وتجاوزت نسبة الكويتيين في الوظائف المالية والاقتصادية والتجارية النسبة المحددة بـ%95، حيث بلغت %96 من إجمالي العاملين في الجهات الحكومية، إلى جانب اكتمال الهدف في الإحلال داخل قطاع وظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية بنسبة، قدرت بــ %79. واستطاعت الجهات الحكومية العاملة في مجال وظائف الادلة الجنائية والوقاية والإنقاذ تكويت %98 من إجمالي الوظائف فيها، وبالتالي تكون قد حقّقت الهدف المراد خلال السنوات التي أطلقت فيها خطة الإحلال.

وحقّق قطاع الوظائف البحرية ووظائف التطوير والمتابعة والإدارة والإحصاء كذلك، نسباً مرتفعة في الإحلال، وصلت في الأول إلى %98، وفي الثاني %97، في حين إن الهدف المراد الوصول إليه %100 للوظائف المتوافرة داخل الجهات العاملة في هذه الأنشطة. وشهدت وظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة ونظم وتقنية المعلومات ارتفاعاً، كذلك، حيث بلغت النسب %97 في حين ينتظر الوصول إلى نسبة إحلال %100. وإلى جانب ذلك، ارتفعت نسب التكويت في الوظائف الخاصة بالخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية إلى %95 خلال السنوات الثلاث الماضية، في حين ينتظر في غضون عامين الوصول إلى %97 و%100 في وظائف الدعم الإداري التي وصلت حتى الآن إلى %98، كما أن هناك خطة لرفع الإحلال في الوظائف الهندسية إلى %97، حيث لم يتبقَّ حتى الآن سوى %2 للوصول إلى النسبة المطلوبة.

وشهد قطاع وظائف الخدمات إحلالاً بنسبة %51، في ظل توافر %49 من الوظائف للعمالة الوافدة، في حين وضعت الخطة نسبة %85 للتكويت، وتبقى على الإنجاز ما نسبته %34 المطلوب تحقيقها خلال عامين. وبقيت في قطاع العلوم نسبة إحلال %10 للوصول إلى الهدف المقرر بـ%95، كما بلغت نسبة الإحلال في الوظائف الحرفية %64، على أن تصل إلى %80.


الكويت

أخبار الكويت

تكويت

القطاع الحكومى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على المجموعات الـ8 بكأس العالم لكرة اليد

تعرف على المجموعات الـ8 بكأس العالم لكرة اليد

المرور يغلق 4 طرق صحراوية بالبحر الأحمر وقنا بسبب سوء الأحوال الجوية

المرور يغلق 4 طرق صحراوية بالبحر الأحمر وقنا بسبب سوء الأحوال الجوية

لاعب مصرى فى إيطاليا ينشر فيديو لزوجته تردد الشهادة بعد إسلامها.. فيديو

لاعب مصرى فى إيطاليا ينشر فيديو لزوجته تردد الشهادة بعد إسلامها.. فيديو

وزير الأوقاف يفتتح 53 مسجدًا بمحافظة الشرقية الجمعة المقبلة

وزير الأوقاف يفتتح 53 مسجدًا بمحافظة الشرقية الجمعة المقبلة

سيدة تلتهم العضو الذكرى لزوجها بعد رفضه قتل فأر بحجرة النوم فى زامبيا

سيدة تلتهم العضو الذكرى لزوجها بعد رفضه قتل فأر بحجرة النوم فى زامبيا

"بائع الفريسكا" يزين منتدى شباب العالم بدعوة من الرئيس.. كاريكاتير

"بائع الفريسكا" يزين منتدى شباب العالم بدعوة من الرئيس.. كاريكاتير

السعودية تعلن ترميم منزل ضابط المخابرات البريطانى "لورانس العرب" لجذب السياح

السعودية تعلن ترميم منزل ضابط المخابرات البريطانى "لورانس العرب" لجذب السياح

تفاصيل فصل 3 عاملين بالبريد أضربوا عن العمل 2014.. الحيثيات: الإضراب محظور فى الوظيفة العامة.. والمفصولون حرضوا زملاءهم بإغلاق المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية.. وعدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة

تفاصيل فصل 3 عاملين بالبريد أضربوا عن العمل 2014.. الحيثيات: الإضراب محظور فى الوظيفة العامة.. والمفصولون حرضوا زملاءهم بإغلاق المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية.. وعدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة

حكاية صبر نهايتها نجاح.. محمد تحدى الشلل الدماغى وحصل على 93% بالثانوية العامة.. يكتب الشعر ويحب كرة القدم ويحلم بلقاء شيكابالا.. ووالدته تروى تفاصيل رحلة الإنجاز من رفض المدارس قبوله للتفوق فى الدراسة (فيديو)

حكاية صبر نهايتها نجاح.. محمد تحدى الشلل الدماغى وحصل على 93% بالثانوية العامة.. يكتب الشعر ويحب كرة القدم ويحلم بلقاء شيكابالا.. ووالدته تروى تفاصيل رحلة الإنجاز من رفض المدارس قبوله للتفوق فى الدراسة (فيديو)

الإعدام شنقا لطالب ثانوى قتل مواطنا لسرقة 200 جنيه فى السلام

الإعدام شنقا لطالب ثانوى قتل مواطنا لسرقة 200 جنيه فى السلام

بلومبيرج تكشف بيع شركات الطيران "بيجامات" وسودانى لتعويض خسائر كورونا

بلومبيرج تكشف بيع شركات الطيران "بيجامات" وسودانى لتعويض خسائر كورونا

شركة مياه القاهرة تعدل مواعيد قطع الخدمة عن 10 مناطق بالمحافظة غدا

شركة مياه القاهرة تعدل مواعيد قطع الخدمة عن 10 مناطق بالمحافظة غدا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة