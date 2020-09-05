الحكومة تعلن توفير 2 مليون و981 ألف علبة باراسيتامول و2 مليون و512 ألف فيتامينC

كتبت هند مختار

اطمأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على موقف توفير الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس "كورونا" المستجد خلالشهر أغسطس الماضي، من خلال تقرير تلقاه من أمانة الشئون الطبية لمجلس الوزراء .

وجدد رئيس الوزرالتأكيد على أنه يتابع بشكل دوري الجهود المبذولة لتوفير الأدوية المطلوبة ضمن البروتوكولات المحددة من وزارة الصحةلمواجهة فيروس "كورونا" مع الجهات المختصة؛ لتأمين احتياجات المواطنين من هذه الأدوية.

من جانبه، أشار الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، إلى أن أمانة الشئون الطبية قامت بالمتابعة والتنسيق معالدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن الجهود المبذولة من الهيئة خلال شهر أغسطس الماضي لتوفير كافة المستحضراتالدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، والتي تم إتاحتها عن طريق عدد من الشركات المختلفة.

وتضمن تقرير أمانة الشئون الطبية بمجلس الوزراء قائمة بأسماء وأعداد العقاقير التي قامت الهيئة بتدبيرها خلال شهر أغسطس الماضي، حيث تم توفير 1.757.938 عبوة من دواء "ازيثرومايسين" أقراص، و72.344 زجاجة شراب من نفس العقار، فيما تم تدبير 2.981.338 عبوةمن دواء "باراسيتامول" أقراص، و1.505.000 شريط "زنك" أقراص، فضلا عن توفير 2.512.280 شريط "فيتامين سى" أقراص.

وأكد الدكتور حسام المصري أن الكميات سالفة الذكر تم توفيرها لسد احتياجات السوق المحلي لمرضى "كورونا"، لافتا إلى أن هذه الأدويةكافية، وأنه لا حاجة للتهافت على تخزين وشراء الأدوية من قبل المواطنين، وهيئة الدواء المصرية تتولى توفير الأدوية المطلوبة أولا بأول لمنيحتاجها.