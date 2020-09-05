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الجيش الموريتانى ينقذ عشرات الأسر من سكان العاصمة إثر سيول جارفة

السبت، 05 سبتمبر 2020 03:41 م
الجيش الموريتانى ينقذ عشرات الأسر من سكان العاصمة إثر سيول جارفة سيول - صورة أرشيفية
كتب مصطفى عنبر

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تدخلت وحدات من الجيش الموريتاني، منذ أمس الجمعة، لإنقاذ مئات السكان فى مقاطعات بالعاصمة الموريتانية، بعد أن غمرتها السيول وتسببت فى خسائر مادية وبشرية، حيث أنقذ الجيش الموريتاني 43 أسرة من قرية «عرة» بمقاطعة «ولد ينجه» بولاية كيدى، تم نقلهم إلى «مناطق آمنة» وفق ما أعلن والي كيدي ماغه الطيب ولد محمد محمود، في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء.

وطلب الوالي من السكان «توخي أقصى درجات الحيطة والحذر خلال تنقلهم بين المناطق التي تغمرها السيول واختيار أماكن آمنة للانتجاع».

وتساقطت كميات قياسية من الأمطار خلال الأسابيع الأخيرة في مناطق متفرقة من موريتانيا، وتسببت في سيول خلفت خسائر بشرية ومادية، خاصة في مناطق من الشرق والضفة.

وبحسب أرقام صادرة عن وزارة الداخلية الموريتانية فإن الأمطار كانت قوية في مقاطعات نواكشوط الجنوبية، وخاصة في الرياض (32 ملم) والميناء والسبخة (30 ملم)، فيما وصلت في عرفات إلى (21 ملم)، وفي تفرغ زينه إلى (20 ملم) وفي لكصر إلى (18 ملم).

فيما كانت أضعف في مقاطعات تيارت (15 ملم) وتوجنين (10 ملم) ودار النعيم (8 ملم).

وتعد هذه هي أول أمطار تسجل في العاصمة نواكشوط منذ بداية موسم الأمطار في البلاد، رغم أنها سجلت أرقاماً قياسية في ولايات الشرق والضفة، وتسببت في فيضانات خلفت خسائر بشرية ومادية في عدة مدن في الداخل.

 


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