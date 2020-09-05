وأضاف أن جثامين القتلى وصلت اليوم إلى باماكو على متن طائرة تابعة لسلاح الجو المالى، وكان في استقبال الجثامين في مستوصف الهندسة العسكرية رئيس الأركان العامة للجيوش اللواء عمر ديارا، والمدير المركزي للخدمات الصحية للجيش اللواء وبعض قادة الأفرع.