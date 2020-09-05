باماكو (أ ش أ)

قال الجيش المالى إنه سيتم تنظيم حفل جنائزي لتكريم سبعة عشر من جنود القوات المسلحة المالية الذين لقوا حتفهم فى العملية الإرهابية أمس الأول في غيتي على بعد أربعمائة كلم من العاصمة باماكو وجرح فيها أكثر من عشرين جنديا، وذكر بيان للجيش، وفقا للإذاعة المالية اليوم السبت، أن الحفل الجنائزى سينظم فى قادة كاتي العسكرية قرب العاصمة باماكو.