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الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء 4 مكاتب توثيق بالشهر العقارى بأسوان والإسكندرية

السبت، 05 سبتمبر 2020 10:12 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء 4 مكاتب توثيق بالشهر العقارى بأسوان والإسكندرية المستشار عمر مروان وزير العدل-أرشيفية
كتب ـ محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم السبت قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بإنشاء 4 مكاتب توثيق تتبع الشهر العقاري، بمحافظتي أسوان، والإسكندرية، وتقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني، أو النوعي.
 
كما استعرضت الجريدة قرار الوزير، بنقل مقر محكمة الشلاتين الجزئية إلى مقرها السابق، بمدينة الشلاتين، بدلا من مقرها الحالي. 
 
كان قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، التوسع في تفعيل تطبيق " أرغب في عمل توكيل " عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد والمتاح تحميله من خلال المتجر الالكتروني " play store" ليشمل مكاتب التوثيق بمناطق جنوب القاهرة والجيزة.
 
 تأتي خطوة وزارة العدل بإطلاق تطبيق "أرغب في عمل توكيل" تماشياً مع رؤية وزارة العدل في تطوير الجهات التابعة لها تقنياً ومنها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق واتساقا مع نهج الوزارة للتوسع في مشروعاتها الرقمية. 
 
 جدير بالذكر، أن التطبيق قد بدأ تفعيله بشكل تجريبي في مناطق شمال القاهرة منذ 5 يوليو الجاري، ويسمح التطبيق بتجديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات، وذلك بعد إدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدم ونوع المحرر، كما يشمل التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التي تتيح تحديد أقرب فذرع عن طريق نظام تحديد المواقع " GPS "، ويجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناءً على بيانات مؤكدة.
 
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أسوان

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