وأضاف ضيو مطوك، في تصريح صحفي اليوم السبت، أن لجان المصفوفة تواصل اجتماعاتها لليوم الخامس حسب الجداول المعدة لعملها، وأن أعمالها تسير بصورة طيبة.
وأشار إلى أن لجنة المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق) ناقشت "مصفوفة العلاقة السياسية"، فيما ناقشت لجنة مسار دارفور ورقة العدالة الاجتماعية، ويواصل مسار الشمال اجتماعاته لمناقشة أوراق مجدولة.