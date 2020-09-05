الخرطوم (أ ش أ)

قال ضيو مطوك عضو لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية من جنوب السودان، إن الوساطة ستعلن موعد التوقيع النهائي لاتفاق السلام، حال أكملت لجان مصفوفة تنفيذ الاتفاق أعمالها المنعقدة حاليا في جوبا، وكانت الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية)، وقعتا الأسبوع الماضي في جوبا، اتفاق السلام بالأحرف الأولى، وشرعتا في مناقشات حول المصفوفة الزمنية وآليات تنفيذ الاتفاق.