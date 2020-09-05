اليوم السابع
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التموين تؤكد صرف 25% من مقررات شهر سبتمبر حتى الآن

السبت، 05 سبتمبر 2020 12:00 م
التموين تؤكد صرف 25% من مقررات شهر سبتمبر حتى الآن سلع تموينية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، مؤكدة أنه تم صرف ما يقرب من 25% من مقررات شهر سبتمبر الجارى، بالإضافة إلى طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.
 
وتلقى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية ، تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة للوزارة، حيث أشار إلى أن شركتى الجملة "العامة والمصرية" تقوم بصرف السلع التموينية عن شهر سبتمبر الجارى للمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية ويتم صرفها  للمواطنين.
 
يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية كانت قد قررت صرف كمامة قماش واحدة فقط إجبارياً بشكل شهري على البطاقات التموينية التى تتضمن 4 أفراد فأكثر، مع استمرار صرفها اختيارياً للبطاقات المتضمنة 3 أفراد فأقل، وذلك اعتباراً من اليوم 1-9-2020.
 
وأكدت الوزارة أن ذلك يأتى فى إطار حرص الدولة والحكومة المصرية على صحة وسلامة المواطنين، وفى ظل تزايد منحنى الإصابات بسبب فيروس كورونا (كوفيد19)، مع تلاحظ عدم التزام بعض المواطنين حالياً بارتداء الكمامات، وعدم الوعى الكافى بخطورة هذه المرحلة من الوباء العالمي، وبعد أن أصبحت الكمامة التوصية الأولى للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

التموين

السلع التموينية المدعمة

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