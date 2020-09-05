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التلفزيون الرسمى الكويتى يعلن تحسن صحة أمير البلاد

السبت، 05 سبتمبر 2020 10:13 م
التلفزيون الرسمى الكويتى يعلن تحسن صحة أمير البلاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
رويترز

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قال رئيس وزراء الكويت للتلفزيون الرسمي إن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح (91 عاما) مستقرة وفي تحسن، وقال الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس الوزراء للتلفزيون هاتفيا اليوم السبت "آخر تقرير من الفريق الطبي الكويتي المرافق له، الحمد لله صحته مستقرة وفي تحسن، وندعو الله العلي القدير أن يمن عليه بالشفاء العاجل وعودته إلى أهله وبلده في أقرب وقت".

يذكرأن، وصل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج فى شهر يوليو، وكانت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، ذكرت أن أمير الكويت، غادر البلاد فى وقت مبكر، متوجها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج الطبى.

وقال الديوان الأميرى قد أعلن أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مكتب الشيخ صباح، خضع لجراحة ناجحة، وقد كان فى وداع الأمير على أرض المطار نائب الأمير، وولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق على الغانم، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء وعدد من كبار المسؤولين بالدولة.


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الكويت

الشيخ صباح الأحمد

أخبار الكويت

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