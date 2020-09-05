اليوم السابع
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التضامن الاجتماعى تقيم معرضها "عروس البحر للأسر المنتجة" اليوم بالإسكندرية

السبت، 05 سبتمبر 2020 04:00 ص
التضامن الاجتماعى تقيم معرضها "عروس البحر للأسر المنتجة" اليوم بالإسكندرية معرض أس منتجه - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالاسكندرية، إقامة سلسلة معارض عروس البحر (1) للاسر المنتجة، وذلك اليوم السبت، فى الفترة من 5 سبتمر وحتى 30 سبتمر الجارى، حيث يشارك بالمعرض 175 أسرة عارضة لمنتجاتها بمعدل كل 5 أيام يتم التبديل بين الأسر لإتاحة مشاركة أكبر للأسر العارضة.

وأشارت مديرية التضامن الإجتماعى بالإسكندرية، فى بيان لها إلى أنه سوف يتم الافتتاح الرسمى للمعرض اليوم فى تمام الساعة الحادية عشر، حيث يتم فتح باب المعرض للجمهور من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 10 مساء، بنادى دياب الرياضى البحرى بمنطقة رأس التين،ويضم المعرض العديد من المعروضات اليدوية المتميزة من جلود واكسسوارات ومفروشات وأعمال كروشيه على الجلود والخشب وأعمال فنية من جزوع الأشجار ومنتجات طبيعية ادوات تجميل وعناية بالبشرة.

وتعد سلسلة معارض "عروس البحر" هى الأولى بالاسكندرية، بعد نجاح سلسلة معارض "ديارنا" للأسر المنتجة،والتى تنظمها وزارة التضامن الإجتماعى برئاسة الوزيرة نيفين القباج، وهى من أهم المعارض التسويقية لتلك المنتجات والتى تساهم فى تسويق المنتجات اليديوية والتراثية وتساهم فى إحياء العديد منها .

ولقد شهدت محافظة الإسكندرية، إقامة فاعلية جديدة من سلسلة معارض "ديارنا" لعرض منتجات الآسر المنتجة،والذى يقام على مساحة 450 متر بمنطقة الشاطبى – الأزاريطة فى أرض كوته بجوار مكتبة الإسكندرية، وبمشاركة 6 محافظات هى القاهرة ودمياط والإسكندرية وشمال سيناء والمنوفية وسوهاج بعدد 40 عارضاً، وبمنتجات متنوعة من المفروشات والخزف والكليم والخيامية والجلود والأكسسوار وأعمال الرسم على الخشب، حيث تميزت المعروضات بجودتها وسعرها المناسب، بالإضافة إلى كونها منتجات يدوية تراثية لكل محافظة.


أخبار مصرية

محافظه الاسكندريه

التضامن الاجتماعى

عروض البحر

منتجات يدويه

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