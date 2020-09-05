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التحالف الدولى: الولايات المتحدة الأمريكية ليست جزءا من الاتفاقيات النفطية الأخيرة

السبت، 05 سبتمبر 2020 06:24 م
التحالف الدولى: الولايات المتحدة الأمريكية ليست جزءا من الاتفاقيات النفطية الأخيرة التحالف الدولى
كتب أحمد عرفة

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أكد المتحدث باسم التحالف الدولي، مايلز كايكنز، أن الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي ليسا جزءا من الاتفاقيات النفطية الأخيرة مع الشركات الأمريكية الخاصة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح المتحدث باسم التحالف الدولي أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم 31 مليون دولار كمساعدات انسانية لمواجهة كورونا في سوريا، منوها بأن دول التحالف ساهمت منذ عام 2012  بتقديم 43 مليار دولار للسوريين

 

تصريحات المتحدث باسم التحالف الدولى جاءت في مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي.

 

 


التحالف الدولى

مايلز كايكنز

أمريكا

اتفاقيات نفطيه

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