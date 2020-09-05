اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 01:56 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التأمينات تواصل غدا صرف العلاوات الخمس للمستفيدين الجدد من أصحاب المعاشات

السبت، 05 سبتمبر 2020 01:00 م
التأمينات تواصل غدا صرف العلاوات الخمس للمستفيدين الجدد من أصحاب المعاشات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، غدا الأحد، صرف العلاوات الخمس لما يقرب من 60 ألف مستفيد جديد من المؤسسات الصحفية، وكذلك العاملين فى القطاع الخاص، وأيضا من القطاع الحكومي ممن سقطوا من صرف العلاوات الخمس رغم أحقيتهم، حيث يتم صرف الدفعة الأولى لهم ، وذلك بتكلفة سنوية تبلغ 170 مليون جنيه فضلا عن قيمة المتجمد لهم خلال الفترة الماضية بإجمالى 384 مليون جنيه، تم تقسيمها على أربعة أقساط، وسوف يتم صرف متجمد القسط الأول بداية من اليوم، بالإضافة لحصول أصحاب العلاوات الخمس أيضا على فروق شهرى يوليو وأغسطس وستصرف جميعها مع معاشات شهر سبتمبر.

وكان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أكد أن الحكومة تسعى الى "رقمنة " نظام التأمين الاجتماعي ، ووضع توقيتات معيارية معلنة لأداء أي خدمة تأمينية، ووضع مدونة سلوك وظيفي للعاملين في الهيئة، ورفع كفاءة العاملين في الهيئة، وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار للتأمينات، والمساهمة فى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، لافتا الى أن نظام التأمينات هو نظام ضخم يتعامل مع عدد كبير من المواطنين يتخطي 25 مليون مواطن يتعاملون بشكل مباشر مع نظام التأمينات، مضيفا أن التحدى الأكبر للهيئة هو إنهاء معاناة المواطن وتعزيز الثقة بكل المتعاملين مع الهيئة، بالإضافة إلى التوسع في التغطيات التأمينية.

 

 

 


التأمينات

العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

اخبار مصر

اخبار اليوم

العلاوات الخمس

العلاوات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"مستقبل وطن" ينقل السيدة المسنة للمستشفى.. وتدعو للرئيس:"ربنا يباركلك فى عيالك".. فيديو

"مستقبل وطن" ينقل السيدة المسنة للمستشفى.. وتدعو للرئيس:"ربنا يباركلك فى عيالك".. فيديو

الأهلى يتقدم بشكوى جديدة ضد عبد الله السعيد فى مركز التسوية والتحكيم

الأهلى يتقدم بشكوى جديدة ضد عبد الله السعيد فى مركز التسوية والتحكيم

ميسي يعود لتدريبات برشلونة الاثنين

ميسي يعود لتدريبات برشلونة الاثنين

ارتفاع درجات الحرارة غدا والرطوبة 90 % والعظمى فى القاهرة 37 درجة

ارتفاع درجات الحرارة غدا والرطوبة 90 % والعظمى فى القاهرة 37 درجة

رحيل يوسف والى عن عمر يناهز 89 عاما.. وزير الزراعة الأسبق أكد فى آخر حواراته ترويج الإخوان لشائعة المبيدات المسرطنة.. واعتبر ثورة 30 يونيو نتاج لفشل إدارة الجماعة.. وكشف عن عدم حصوله على راتب طوال عمله كوزير

رحيل يوسف والى عن عمر يناهز 89 عاما.. وزير الزراعة الأسبق أكد فى آخر حواراته ترويج الإخوان لشائعة المبيدات المسرطنة.. واعتبر ثورة 30 يونيو نتاج لفشل إدارة الجماعة.. وكشف عن عدم حصوله على راتب طوال عمله كوزير

السيسى يعزى السودان فى ضحايا الفيضانات ويؤكد استعداد مصر لتقديم الدعم

السيسى يعزى السودان فى ضحايا الفيضانات ويؤكد استعداد مصر لتقديم الدعم

تنسيق 2020 ..235 ألف طالب سجلوا بالمرحلة الثانية وغدا اخر موعد للتعديل

تنسيق 2020 ..235 ألف طالب سجلوا بالمرحلة الثانية وغدا اخر موعد للتعديل

رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

إصابة 14 مواطنا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزقازيق- بلبيس

إصابة 14 مواطنا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزقازيق- بلبيس

ضبط 472 شخص بتهمة تعديات على أملاك الدولة والزراعات ومخالفة البناء

ضبط 472 شخص بتهمة تعديات على أملاك الدولة والزراعات ومخالفة البناء

الداخلية تضبط 3748 سائقا لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

الداخلية تضبط 3748 سائقا لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

التعليم العالى تعلن مد فترة المرحلة الثانية للتنسيق حتى مساء الغد

التعليم العالى تعلن مد فترة المرحلة الثانية للتنسيق حتى مساء الغد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة