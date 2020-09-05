البنك الدولى يلغى قرضا للبنان لبناء سد بسبب عدم استكمال المهام اللازمة للبناء

كتب أحمد عبد الرحمن

أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، البنك الدولي يلغى قرضا للبنان لبناء سد بسبب عدم استكمال المهام اللازمة للبناء.

وقبل مضى شهر على حادث انفجار مرفأ بيروت الذي راح ضحيتها عشرات الشهداء وإصابة الآلاف، كادت أن تعصف كارثة جديدة بمطار بيروت الدولي بعد تسرب للوقود ، حيث سلطت فضائية "سكاي نيوز عربية"، الضوء على كارثة تسرب آلاف الليترات من الوقود من الانابيب التي تزود الطائرات.

وأشارت "سكاي نيوز عربية" إلى أن آلاف الليترات من الوقود تسربت من الأنابيت التي تزود الطائرات بالوقود بسبب ثقب فيها مما يشكل خطرا على السلامة العامة وهدرا للمال العام.