من جانبه، قال متحدث باسم البحرية السريلانكية الكابتن إنديكا دي سيلفا إن الناقلة التي تحمل على متنها حوالي مليوني برميل من النفط الخام، انجرفت لنحو 20 ميلا بحريا من الساحل الشرقي لسريلانكا وقامت قاطرة بحرية مساء أمس الجمعة بسحبها إلى المياه العميقة بعيدا عن اليابسة.

وأدى نشوب الحريق إلى مقتل شخص من أفراد طاقم الناقلة وإصابة أخر، كلهما يحملان الجنسية الفلبينية، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وحالته مستقرة.

وأوضحت البحرية السريلانكية أن الحريق بدأ في غرفة المحركات إلا أنه لم ينتشر إلى منطقة تخزين النفط في الناقلة ولم يتم الإبلاغ عن حدوث أي تسرب.. فيما حذر مسؤولون سريلانكيون من احتمالية وقوع أضرار بيئية هائلة لسريلانكا إذا حدث أي تسرب أو انفجار بالسفينة.

من جهتها، قالت رئيسة هيئة حماية البيئة البحرية في سريلانكا دارشاني لاهاندابور إن سريلانكا ليس لديها الموارد أو القدرات لمكافحة مثل هذه الكارثة الهائلة وناشدت دول المنطقة لتقديم المساعدة، مضيفة أن منظمتها تخطط لاتخاذ إجراء قانوني بشأن الحريق.

يذكر أن الناقلة كانت تقوم بنقل النفط الخام من ميناء الأحمدي في الكويت إلى ميناء باراديب الهندي حيث تمتلك شركة إنديان أويل كورب (آي.أو.سي) الحكومية مصفاة تكرير.

وكانت الناقلة تحمل على متنها 23 فردا هم أفراد الطاقم (18 فلبينيا و5 يونانيين)، غادر 21 فردا منهم الناقلة دون أن يصبهم أذى أثناء اشتعال الحريق.

