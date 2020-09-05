البابا فرنسيس يقوم بأول رحلة خارج روما منذ تفشى فيروس كورونا

قال متحدث باسم كاتدرائية أسيزي بإيطاليا اليوم السبت، إن البابا فرنسيس سيزور بلدة أسيزي الشهر المقبل في أول رحلة له خارج روما منذ تفشي جائحة كورونا في فبراير الماضي، حيث سيوقع وثيقة تعميم بابوية جديدة.

ومن المتوقع أن يركز التعميم البابوي، وهو أعلى صيغة من كتابات البابا، على شكل العالم الذي يتوقعه بعد جائحة كورونا وستحمل عنوان "الكل أشقاء".

وقال الأب إينسو فورتوناتو في بيان إن البابا سيسافر إلى أسيزي في الثالث من أكتوبر قبل يوم من عيد القديس فرنسيس المولود في البلدة الصغيرة الواقعة في إقليم أومبريا بوسط إيطاليا.

وأضاف "ستكون الزيارة خاصة، دون مشاركة رعايا الكنيسة".

وفي الأسبوع الماضي ألقى البابا فرنسيس عظته الأسبوعية علنا لأول مرة منذ ستة أشهر حيث يتطلع الفاتيكان للعودة إلى الأوضاع الطبيعية بعد إجراءات عزل عام طويلة اتُخذت للحد من انتشار فيروس كورونا.