اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 07:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الاقتصاد الأمريكى يخسر 425 مليون دولار يوميا بسبب توقف السياحة

السبت، 05 سبتمبر 2020 06:00 ص
الاقتصاد الأمريكى يخسر 425 مليون دولار يوميا بسبب توقف السياحة الرئيس الامريكى ترامب
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خسائر طائلة يتعرض لها الاقتصاد الأمريكى بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث قدر المجلس العالمى للسفر والسياحة (WTTC) أن الاقتصاد الامريكى سيخسر مبلغ 155 مليار دولار بسبب انهيار السفر الدولى خلال عام 2020، وفقًا لأحدث الأبحاث التي أجراها المركز.

وذكر مركز WTTC، الذى يمثل القطاع الخاص للسفر والسياحة العالمي، أن الانخفاض الهائل في عدد المسافرين الدوليين والسياح الذين يزورون الولايات المتحدة بسبب جائحة COVID-19 قد يؤدى إلى انخفاض إنفاق الزوار الدوليين بنسبة مذهلة بلغت 79٪.

وتابع، أن هذه الخسارة الكارثية للاقتصاد الأمريكي تعادل عجزًا قدره 425 مليون دولار في اليوم، أو ما يقرب من 3 مليارات دولار في الأسبوع، فى اقتصاد البلاد.

ودعا المركز مؤخرًا الرئيس دونالد ترامب والقادة الآخرين من دول مجموعة السبع، وحثوا على اتباع نهج منسق في قيادة استجابة التعافي للأزمة.

وتم الكشف عن التأثير القاسى على السفر والسياحة في الولايات المتحدة من قبل WTTC حيث تستمر التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا في شق طريقها عبر القطاع، وما يقرب من 12.1 مليون وظيفة فى الولايات المتحدة مدعومة بالسفر والسياحة معرضة لخطر الضياع في سيناريو "أسوأ الحالات" الذى رسمته النمذجة الاقتصادية WTTC.

وفقًا لـ "تقرير التأثير الاقتصادى لعام 2020" الصادر عن WTTC، خلال عام 2019، كان السفر والسياحة مسؤولاً عن 16.8 مليون وظيفة في الولايات المتحدة، أو 10.7٪ من إجمالى القوى العاملة فى البلاد، كما ولّد 1.8 تريليون دولار ، أو 9٪ للاقتصاد الأمريكى.

وقالت جلوريا جيفارا، الرئيس التنفيذى للمجلس WTTC: "يتضح الألم الاقتصادي والمعاناة التي لحقت بملايين الأسر في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والذين يعتمدون على السفر والسياحة لكسب عيشهم، من أحدث أرقامنا الصادمة".

واضافت: قد يؤدى نقص الزوار الدوليين إلى الولايات المتحدة بسبب الوباء إلى القضاء على أكثر من 155 مليار دولار من الاقتصاد الأمريكي وحده - خسارة قدرها 425 مليون دولار يوميًا - قد يستغرق التعافى منها سنوات، كما يمكن أن يهدد مكانة نيويورك كواحدة من المحاور الرئيسية فى العالم لسفر العمل والترفيه.

وأكدت على أن التنسيق الدولي لإعادة تأسيس السفر عبر المحيط الأطلسى من شأنه أن يوفر دفعة لقطاع السفر والسياحة، وستفيد شركات الطيران والفنادق ووكلاء السفر ومنظمي الرحلات السياحية وتنشيط ملايين الوظائف فى سلسلة التوريد التى تعتمد على السفر الدولى عبر المحيط الأطلسى".


امريكا

الاقتصاد الامريكى

خسائر الاقتصاد الامريكى

اخبار مصر

كورونا

السياحة العالمية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمريكا تعلن عدم دفعها ما عليها لمنظمة الصحة العالمية

الخميس، 03 سبتمبر 2020 11:41 ص

توجيهات فى أمريكا للاستعداد لتوزيع لقاحين لفيروس كورونا أواخر الشهر المقبل

الخميس، 03 سبتمبر 2020 01:00 ص

إصابات كورونا فى أمريكا تتجاوز 6 ملايين ووفياتها تتخطى 184 ألفا

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 07:59 م

أمريكا تنتقد مخاوف منظمة الصحة بشأن اعتماد لقاح لكورونا دون اجتياز التجارب

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 09:31 ص

ارتفاع عدد إصابات كورونا فى أمريكا لأكثر من 6 ملايين و39 ألف شخص

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 08:54 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تنسيق 2020.. اليوم آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة

تنسيق 2020.. اليوم آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة

الزراعة تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بحديقة حيوان الجيزة

الزراعة تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بحديقة حيوان الجيزة

الاقتصاد الأمريكى يخسر 425 مليون دولار يوميا بسبب توقف السياحة

الاقتصاد الأمريكى يخسر 425 مليون دولار يوميا بسبب توقف السياحة

الحبس والغرامة عقوبة انتحال الصفة للنصب على المواطنين

الحبس والغرامة عقوبة انتحال الصفة للنصب على المواطنين

وحدات المرور تواصل اليوم استقبال قائدى السيارات لتركيب الملصق الإلكترونى

وحدات المرور تواصل اليوم استقبال قائدى السيارات لتركيب الملصق الإلكترونى

الزراعة تعلن ارتفاع صادرات العنب للأسواق العالمية بزيادة 26 ألف طن

الزراعة تعلن ارتفاع صادرات العنب للأسواق العالمية بزيادة 26 ألف طن

إزاى تقدر تحسب قيمة فاتورة كهرباء شهر سبتمبر للمنازل

إزاى تقدر تحسب قيمة فاتورة كهرباء شهر سبتمبر للمنازل

خطة هيئة الثروة السمكية لزيادة الإنتاج أبرزها التوسع فى إنشاء المفرخات البحرية

خطة هيئة الثروة السمكية لزيادة الإنتاج أبرزها التوسع فى إنشاء المفرخات البحرية

التأمينات تواصل غدا صرف معاشات سبتمبر لمن يتقاضون من 1000 لـ2000 جنيه

التأمينات تواصل غدا صرف معاشات سبتمبر لمن يتقاضون من 1000 لـ2000 جنيه

قطع الكهرباء عن 3 قرى بطنطا لمدة ساعتين بدءًا من السادسة صباح اليوم

قطع الكهرباء عن 3 قرى بطنطا لمدة ساعتين بدءًا من السادسة صباح اليوم

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تؤكد التزام ووعى المصلين بضوابط صلاة الجمعة

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تؤكد التزام ووعى المصلين بضوابط صلاة الجمعة

إغلاق مطلع كوبرى 6 بطريق الواحات لإصلاح كسر فى ماسورة مياه

إغلاق مطلع كوبرى 6 بطريق الواحات لإصلاح كسر فى ماسورة مياه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة