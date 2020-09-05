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عبر بوابة مصر الرقمية..

"الاتصالات": رفض طلبات ألف مواطن تقدموا للحصول على خدمات التموين من غير مستحقي الدعم

السبت، 05 سبتمبر 2020 12:47 م
"الاتصالات": رفض طلبات ألف مواطن تقدموا للحصول على خدمات التموين من غير مستحقي الدعم خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية
كتبت هبة السيد

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تتيح التكنولوجيا تقديم الخدمات الحكومية بسهولة ويسر، وفى الوقت نفسه إتاحتها للمستحقين فقط، وهو ما أثبتته بالتطبيق العملي بوابة مصر الرقمية، والتي رفضت طلبات تقدمت من ألف مواطن لأداء خدمات التموين، وثبت أنهم غير مستحقين لهذه الخدمات، بحسب ما كشفه المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والذي كشف أيضاً في تصريحات لليوم السابع طرق معرفة المواطن للخدمات المتاحة على البوابة، وكذلك تتبع مراحل طلباته.
 
وأوضح "العطار"، للمستخدمين كيفية معرفة كافة الخدمات المعروضة على بوابة مصر الرقمية، قائلاً : "هناك طريقتان للوصول للخدمات على البوابة؛ الأولى من خانة "جميع الخدمات" الموجودة على الصفحة الرئيسية للبوابة، وتعرض كافة الحزم المتاحة على البوابة وداخل كل حزمة تعرض الخدمات المتاحة، مثل حزمة التموين تضم داخلها خدمات إصدار بطاقة تموين جديدة، إصدار بدل أو بدل تالف، تفعيل بطاقة تموين، فصل اجتماعى، الطريقة الثانية داخل كل خدمة متاح الوصول للصفحة الرئيسية التي تضم كافة الخدمات،  مشيراً في هذا الصدد إلى أنه يمكن للمستخدم من خلال خدمات التموين المتاحة، معرفة إذا يستحق الحصول على دعم التموين من عدمه.
 
كما أوضح "العطار"، للمستخدمين كيفية متابعة طلباته المقدمة عبر بوابة مصر الرقمية، قائلاً :"تتيح بوابة مصر الرقمية خانة لمتابعة المستخدم الطلبات التي تقدم بها عبر البوابة، والتي تظهر للمستخدم كافة مراحل طلبه حتى الانتهاء منه وتوصيل الأوراق للمستخدم، كما ترسل البوابة للمستخدم إشعارا بآخر تطورات طلبه"، مضيفاً أنه حال تأخر طلبات عن المدة المقدرة، ترسل وزارة للاتصالات للجهة المعنية للاستعلام عن سبب تأخر الطلب عن المدة المقدرة، والمطالبة بسرعة الانتهاء من هذه الطلبات.
 
وأشار "العطار"، إلى أن خدمات التموين الأكثر طلباً عبر بوابة مصر الرقمية، وسجلت أكثر من 18 ألف طلب من إجمالي نحو 50 ألف طلب تقدم للبوابة، تم تنفيذها نحو 17 ألف طلب، وتم رفض ألف بسبب عدم استحقاق المستخدمين للخدمة، حيث طلب مستخدمين بدل تالف لبطاقة التموين، رغم أنه غير مستحق للدعم.

الاتصالات

التموين

بوابة مصر الرقمية

الدعم

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