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الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية ثانية إلى سوريا للتصدى لجائحة كورونا

السبت، 05 سبتمبر 2020 03:00 ص
الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية ثانية إلى سوريا للتصدى لجائحة كورونا مساعدات طبية _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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وصلت إلى العاصمة السورية دمشق، طائرة مساعدات طبية ثانية سيرتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السوري؛ للتصدى لجائحة كورونا (كوفيد-19) فى سوريا، ضمن الاستجابة العالمية لدولة الإمارات؛ للحد من تفشى الجائحة.

 

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أن الطائرة تحمل على متنها 25 طنا من الأدوية والمستلزمات والمواد الطبية، يستفيد منها آلاف العاملين فى مجال الرعاية الصحية.

 

ومن جهته، قال الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتى الدكتور محمد عتيق الفلاحى إن هذه المساعدات تأتى فى إطار المبادرات التى تضطلع بها دولة الإمارات؛ لدعم الجهود الدولية للتصدى لانتشار فيروس كورونا عالميا.

 

وأكد أن دولة الإمارات تبذل جهودا كبيرة لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة على تجاوز الظروف الصحية الراهنة، والوقوف بجانبها وتعزيز قدراتها الصحية؛ لمواجهة تداعيات كورونا.

 

وقال إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتى سيرت هذه الشحنة من المساعدات الطبية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السوري، فى إطار التعاون الإنسانى المشترك بين الجمعيتين الوطنيتين، وحرصا من الهيئة على تعزيز قدرات الجمعية الوطنية السورية ودعم جهودها فى المجال الصحى على ساحتها المحلية.

 

وأشار الفلاحى إلى أن المساعدات الطبية تتضمن المواد الأساسية المستخدمة فى تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدى لكورونا، ومساعدة الكوادر الطبية، خط الدفاع الأول فى هذه الجائحة على أداء دورها، ودعم جهودها لاحتواء انتشار الفيروس فى سوريا.

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

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