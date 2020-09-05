الإليزيه يعلن مقتل جنديين من القوات الفرنسية فى مالى

أعلنت الرئاسة الفرنسية عن مقتل جنديين من القوات الفرنسية فى مالى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق قال جيش مالي إن نحو 10 من جنوده قتلوا يوم الخميس الماضى في هجوم بالقرب من بلدة جير الواقعة غرب وسط البلاد، وهو أسوأ هجوم من نوعه ضد القوات المسلحة فى مالى منذ الانقلاب العسكرى الذى وقع في 18 أغسطس. وأضاف الجيش على تويتر أمس الجمعة أنه دفع بتعزيزات إلى المنطقة.
الإليزيه يعلن مقتل جنديين من القوات الفرنسية فى مالىالسبت، 05 سبتمبر 2020 10:03 م
القوات المالية - أرشيفية
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