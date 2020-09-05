الإليزيه يعلن مقتل جنديين من القوات الفرنسية فى مالى

كتب أحمد عرفة

أعلنت الرئاسة الفرنسية عن مقتل جنديين من القوات الفرنسية فى مالى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق قال جيش مالي إن نحو 10 من جنوده قتلوا يوم الخميس الماضى في هجوم بالقرب من بلدة جير الواقعة غرب وسط البلاد، وهو أسوأ هجوم من نوعه ضد القوات المسلحة فى مالى منذ الانقلاب العسكرى الذى وقع في 18 أغسطس. وأضاف الجيش على تويتر أمس الجمعة أنه دفع بتعزيزات إلى المنطقة.