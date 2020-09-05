اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 06:43 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الإعدام شنقا لطالب ثانوى قتل مواطنا لسرقة 200 جنيه فى السلام

السبت، 05 سبتمبر 2020 05:59 م
الإعدام شنقا لطالب ثانوى قتل مواطنا لسرقة 200 جنيه فى السلام محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "عماد .م" طالب ثانوى، قتل مواطنا بالاشتراك مع صديقه لسرقة 200 جنيه بالسلام، بالإعدام شنقاً، ومعاقبة "صابر.ش" بالسجن المؤبد، وكانت المحكمة في جلسة سابقة قررت إحالة المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي في البت في إعدامه من عدمه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين، وعصام يحيي اليماني، وحسام الدين فتحي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وهاني حمودة. 
 
وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة، حال كون المتهم الأول "ص.ش"،  طفلا جاوز الخامسة عشرة من عمره، بالاشتراك مع المتهم الثاني "ع.م"، فى قتل المجني عليه "ص.س"،  عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم علي ذلك، وأعدا لهذا الغرض أداة " ماسورة حديدية "، وما أن حانت لهما فرصة الخلاص منه حتي عاجله الثاني بتلك الأداة علي خلفية الرأس،  مما أفقده توازنه وسقط أرضاً ثم قام الأول بشل حركته،  وقام الثاني بكتم أنفاسه ثم طوقا عنقه  بحبل وجذبا  طرفيه قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وتأكيدًا على وفاته قام الثاني بذبحه بسكين أحضرها له الأول من داخل المسكن. 
 
وأضاف قرار الإحالة قيام المتهمين بسرقة الملبغ النقدي "مائتي جنيه"، والهاتف المحمول من داخل المسكن، ثم شرعا في سرقة المستند "إيصال أمانة" المملوك للمجني عليه.
 
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
 
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
 

قتل

القتل العمد

جنايات القاهره

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجه

عقوبة القتل العمد

القتل المقترن بسرقة

احكام الاعدام

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إحالة عاطل للجنايات بتهمة قتل سائق توك توك بسبب مشاجرة على معاكسة فتاة بحلوان

السبت، 05 سبتمبر 2020 01:39 م

الحكم على طالب ثانوى بتهمة قتل شخص لسرقة 200 جنيه فى السلام.. بعد قليل

السبت، 05 سبتمبر 2020 08:00 ص

القبض على ربة منزل بتهمة التحريض على قتل حماها لسرقته بالمنيا

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 11:05 ص

الإعدام لطبيبة وعشيقها بتهمة قتل زوجها وشقيقته فى 6 أكتوبر

الخميس، 03 سبتمبر 2020 04:26 م

تجديد حبس عامل قتل صديقه بسبب مشادة كلامية بينهما فى المنوفية

الخميس، 03 سبتمبر 2020 12:02 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السعودية تعلن ترميم منزل ضابط المخابرات البريطانى "لورانس العرب" لجذب السياح

السعودية تعلن ترميم منزل ضابط المخابرات البريطانى "لورانس العرب" لجذب السياح

تفاصيل فصل 3 عاملين بالبريد أضربوا عن العمل 2014.. الحيثيات: الإضراب محظور فى الوظيفة العامة.. والمفصولون حرضوا زملاءهم بإغلاق المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية.. وعدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة

تفاصيل فصل 3 عاملين بالبريد أضربوا عن العمل 2014.. الحيثيات: الإضراب محظور فى الوظيفة العامة.. والمفصولون حرضوا زملاءهم بإغلاق المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية.. وعدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة

حكاية صبر نهايتها نجاح.. محمد تحدى الشلل الدماغى وحصل على 93% بالثانوية العامة.. يكتب الشعر ويحب كرة القدم ويحلم بلقاء شيكابالا.. ووالدته تروى تفاصيل رحلة الإنجاز من رفض المدارس قبوله للتفوق فى الدراسة (فيديو)

حكاية صبر نهايتها نجاح.. محمد تحدى الشلل الدماغى وحصل على 93% بالثانوية العامة.. يكتب الشعر ويحب كرة القدم ويحلم بلقاء شيكابالا.. ووالدته تروى تفاصيل رحلة الإنجاز من رفض المدارس قبوله للتفوق فى الدراسة (فيديو)

الإعدام شنقا لطالب ثانوى قتل مواطنا لسرقة 200 جنيه فى السلام

الإعدام شنقا لطالب ثانوى قتل مواطنا لسرقة 200 جنيه فى السلام

بلومبيرج تكشف بيع شركات الطيران "بيجامات" وسودانى لتعويض خسائر كورونا

بلومبيرج تكشف بيع شركات الطيران "بيجامات" وسودانى لتعويض خسائر كورونا

شركة مياه القاهرة تعدل مواعيد قطع الخدمة عن 10 مناطق بالمحافظة غدا

شركة مياه القاهرة تعدل مواعيد قطع الخدمة عن 10 مناطق بالمحافظة غدا

تهرب من ضرائب بقيمة 11 مليار جنيه.. قصة سقوط رجل الأعمال صلاح دياب.. فيديو

تهرب من ضرائب بقيمة 11 مليار جنيه.. قصة سقوط رجل الأعمال صلاح دياب.. فيديو

قطع مياه الشرب عن عدة مناطق فى القاهرة غدا لمدة 17 ساعة

قطع مياه الشرب عن عدة مناطق فى القاهرة غدا لمدة 17 ساعة

حصاد الجولة 24 بالإيجبشيان ليج.. الأهلى يرفع شعار فاضل على الحلو 11نقطة.. الزمالك عقدة بيراميدز.. أبو جبل يحافظ على الكلين شت.. سقوط مدوٍ للإسماعيلى.. 4 أهداف قاتلة و5 للأجانب.. انتفاضة للإنتاج.. وظهور شيكابالا

حصاد الجولة 24 بالإيجبشيان ليج.. الأهلى يرفع شعار فاضل على الحلو 11نقطة.. الزمالك عقدة بيراميدز.. أبو جبل يحافظ على الكلين شت.. سقوط مدوٍ للإسماعيلى.. 4 أهداف قاتلة و5 للأجانب.. انتفاضة للإنتاج.. وظهور شيكابالا

الداخلية تضبط 10 مطلوبين لحبل المشنقة و292 هاربا من المؤبد.. فيديو

الداخلية تضبط 10 مطلوبين لحبل المشنقة و292 هاربا من المؤبد.. فيديو

سقوط سيول بالمناطق الجبلية فى الكيلو 85 طريق "قنا - سفاجا".. صور

سقوط سيول بالمناطق الجبلية فى الكيلو 85 طريق "قنا - سفاجا".. صور

النائب العام يحيل "سيدة المحكمة" للجنايات بتهمة التعدى على ضابط شرطة

النائب العام يحيل "سيدة المحكمة" للجنايات بتهمة التعدى على ضابط شرطة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة