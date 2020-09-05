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الإحصاء: ارتفاع كمية البضائع المنقولة بالسكك الحديد إلى 307 آلاف طن يوليو الماضي

السبت، 05 سبتمبر 2020 11:00 م
الإحصاء: ارتفاع كمية البضائع المنقولة بالسكك الحديد إلى 307 آلاف طن يوليو الماضي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

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حققت كمية البضائع المنقولة بالسكك الحديدية ارتفاعًا ملحوظا خلال شهر يوليو الماضي، وفقًا لبيانات حكومية، حيث بلغت الكمية المنقولة نحو 307 آلاف طن، مقابل 270.4 ألف طن في شهر يوليو من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 36.6 ألف طن.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن كمية البضائع المنقولة في شهر يونيو الماضي شهدت ارتفاعا طفيفا، حيث بلغت 108.7 ألف طن، مقابل 104.5 ألف طن في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 4.2 آلاف طن

وتراجعت إيرادات السكك الحديدية في شهر يوليو الماضي، حيث سجل إجمالي الإيرادات نحو 181.9 مليون جنيه، مقابل 234.4 مليون جنيه في شهر يوليو من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 52.5 مليون جنيه.

وأدت الإجراءات الاحترازية التي أُقِرت لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد في الفترة الأخيرة إلى تراجع ملحوظ في حركة الركاب السكك الحديدية، ما أثر على حجم الإيرادات أيضًا بشكل متفاوت، حيث بلغ عدد ركاب السكك الحديدية بلغ نحو 8.9 مليون راكب في مايو الماضي، مقابل 23.4 مليون راكب في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ نحو 14.5 مليون راكب بينما كان عدد الركاب في ابريل الماضي نحو 10.4 مليون راكب.

وتشير البيانات إلى تراجع عدد الركاب ترتب عليه تراجع الإيرادات لتصل إلى 89.9 مليون جنيه مايو الماضي، مقابل 190.2 مليون جنيه في مايو عام 2019، بتراجع بلغ نحو 100.3 مليون جنيه، بينما كانت الإيرادات 92.4 مليون جنيه في أبريل الماضي.

 


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جهاز الاحصاء

السكك الحديد

ايرادات

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