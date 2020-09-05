الأوراق المطلوبة للمصابين بكورونا من الأطباء لصرف إعانة من النقابة

حددت اللجنة الاجتماعية، بالنقابة العامة للأطباء، مجموعة من الأوراق اللازمة لصرف إعانات الإصابة بفيروس كورونا المستجد للأطباء، بقيمة 20 ألف جنيه للإصابة، و50 ألف جنيه لحالات الوفاة، يتم صرفها من اتحاد نقابات المهن الطبية.

الأوراق المطلوبة للحصول على الإعانات، هى :

1- أصل تقرير طبى رسمى يفيد بإصابة الطبيب بالكورونا.

2- طلب من الطبيب موجه إلى أمين عام نقابة أطباء مصر، يطلب فيه الدعم مذكور فيه بيانات الطبيب ورقم الموبايل.

3- رقم حساب باسم الطبيب من أى بنك حتى يتم تحويل مبلغ الدعم عليه.

4- سداد اشتراك 2020.

5- صورة البطاقة الشخصية، وصورة كارنية العضوية بالنقابة.

6- ويمكن تلقى الاستفسارات عن طريق واتس آب النقابة، رقم: (01050104751).

وكانت قد أعلنت اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء، عن استئناف صرف الدعم المالى المخصص للاطباء المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث تم صرف الدعم المالى لعدد 550 طبيب أصيب بفيروس كورونا المستجد باجمالى 11 مليون جنيه، وذلك بعد صرف الدعم المالى لعدد 608 طبيب مصاباً بفيروس كورونا فى وقت سابق ليصل إجمالى الدعم المنصرف للأطباء البشريين المصابين بالفيروس حتى الآن إلى 23 مليون و160 ألف جنيه .

وأوضحت الدكتورة إيمان سلامة، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، مقرر اللجنة الاجتماعية، أن اللجنة مستمرة فى استلام ومراجعة الطلبات المقدمة من الاطباء البشريين تمهيداً لصرفها من اتحاد المهن الطبية تباعاً .