الأردن يعلن إصابة عدد من مرضى كورونا فى المملكة بفشل كلوى

كتب أحمد عرفة

أعلنت السلطات الصحية الأردنية، اليوم السبت، عن إصابة عدد من مرضى فيروس كورونا المستجد في البلاد بفشل كلوي. ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكد عبد الرزاق الخشمان، مدير مستشفى الأمير حمزة في عمان، الذي تم تخصيصه لعزل المصابين بالفيروس التاجي، أن 5 أردنيين مصابين بكورونا أصبحوا في حالة خطرة جدا، ويعاني 3 منهم من فشل كلوى.

ولفت مدير مستشفى الأمير حمزة في عمان، إلى أن هؤلاء الثلاثة الذين يبلغون من العمر 34 و40 و50 عاما لم يكونوا يعانون من أمراض مصاحبة، وليس لديهم سجل مرضي سابق، موضحا أنهم دخلوا المستشفى في حالة جيدة، ثم بدأت تظهر لديهم مضاعفات خطرة، وأصيبوا بالتهاب رئوي حاد، ثم بفشل كلوي، ما اضطر المستشفى الى إجراء غسيل كلى لهم.

وحذر مدير مستشفى الأمير حمزة في عمان، من أن تدهور الحالات السليمة والصغيرة نسبيا يعد مؤشرا خطيرا، لافتا إلى أنه من المتوقع زيادة عدد حالات الإصابة الخطرة في الساعات والأيام القليلة المقبلة.