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اكتشاف حفريات للقرد الأوسط يعود تاريخها إلى 6.4 مليون عام جنوب غربى الصين

السبت، 05 سبتمبر 2020 03:17 م
اكتشاف حفريات للقرد الأوسط يعود تاريخها إلى 6.4 مليون عام جنوب غربى الصين الحفريات المكتشفة
كتب ـخالد إبراهيم

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أكد علماء من الصين والولايات المتحدة واليونان وأستراليا اكتشاف مجموعة من حفريات القرد الأوسط (Mesopithecus) يعود تاريخها إلى حوالي 6.4 مليون عام في مقاطعة يونان بجنوب غربي الصين، وتضمنت المجموعة عظاما لفك سفلي وجزء من الفخذ وعقب كامل.

 

وتم نشر ورقتين بحثيتين عن الدراسة بشكل منفصل في مجلة (تطور الإنسان) مؤخرا، كذلك تم اكتشاف الحفريات بالقرب من مدينة تشاوتونج خلال الفترة بين عامى 2009 و2010.

 

ويمثل موقع الاكتشاف سجل الحفريات الأبعد شرقا لوصول هذا النوع إلى أوراسيا، وتعد الحفريات أيضا أول اكتشاف لهذا الجنس فى شرقي آسيا، وفقا لما قالت نينا جابلونسكى، المؤلفة الأولى والمؤلفة المراسلة لإحدى الورقتين، من جامعة ولاية بنسلفانيا.

 

ويشير التحليل إلى أن الحفريات المكتشفة في تشاوتونج تضم فكا سفليا كاملا تقريبا لأنثى قرد أوسط، تزن حوالي 7.11 إلى 7.26 كجم، وفقا لديونيسيوس يولاتوس، مؤلف مراسل للورقة الأخرى، من جامعة أرسطو في ثيسالونيكي باليونان.

 

وأكدت حفريات القرد الأوسط أيضا فرضية أن أسلاف القرود الآسيوية فُطس الأنوف هى من الرئيسيات القديمة الشبيهة بالقرد الأوسط، وفقا لما قال جي شيوه بينغ، أحد مؤلفي الورقة، وباحث في معهد يوننان للآثار الثقافية وعلم الآثار، فى وكالة شينخوا.

 

 


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