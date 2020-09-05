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افتتاح "كشك الشاى" فى حدائق قصر المنتزة أمام الجمهور لآول مرة .. صور

السبت، 05 سبتمبر 2020 03:31 م
افتتاح "كشك الشاى" فى حدائق قصر المنتزة أمام الجمهور لآول مرة .. صور كشك الشاى بالمنتزة
الإسكندرية جاكلين منير

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شهدت حدائق المنتزه اليوم ، افتتاح " كشك الشاي" بحدائق قصر المنتزة للزيارة أمام الجمهور ولأول مرة ، و"كشك الشاى " تم تسجيلة فى الآثار بقرار رقم 2077 لسنة 2010 ، وقد أنشئ الكشك  في عهد الملك فاروق الأول وأشرف علي  تصميمه المعمارى المصرى مصطفى باشا فهمي سنة 1936 م

من جانبه قال "محمد متولى" مدير عام منطقة أثار الإسكندرية والساحل ، أن المبنى على الطراز الرومانى على شكل مستطيل له 4 واجهات أهمها الواجهه الجنوبية و يزينها فرانتون كبيرو يتقدم الواجهه 4 تماثيل رخامية ،ويتكون من طابق واحد يرتفع عن مستوى الأرض المحيطة ، و يتوسط المبنى فناء مكشوف بزينة نافورة رخامية يحيطها مجموعة من التماثيل الرخامية لسيدات فى أوضاع مختلفة تمثل الفصول الاربعة .

وتعد حدائق المنتزه بالإسكندرية المقصد السياحى الأول للزوار والوافدين، كما أنه مقصد مواطنى الإسكندرية أيضا لقضاء الإجازات أو للاستمتاع بروعة نسيم الحدائق والبحر فى نفس الوقت، حيث تستقبل حدائق المنتزه آلاف الزائرين خاصة فى أوقات الإجازات والأعياد والتى تصبح مكتظة بالزوار.

وتقع حدائق المنتزه الشهيرة بالإسكندرية على مساحة 370 فدانا فى حى المنتزه شرق مدينة الإسكندرية، وتطل على خليج عرف باسم خليج المنتزه وكانت ملكا للأسرة العلوية.

 

كشك الشاى بالمنتزة (1)
كشك الشاى بالمنتزة (1)

 

كشك الشاى بالمنتزة (2)
كشك الشاى بالمنتزة (2)

 

كشك الشاى بالمنتزة (3)
كشك الشاى بالمنتزة (3)

 

كشك الشاى بالمنتزة (4)
كشك الشاى بالمنتزة (4)

 

كشك الشاى بالمنتزة (5)
كشك الشاى بالمنتزة (5)

 


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